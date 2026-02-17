Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане оказался ниже эпидемического порога

Заболеваемость COVID-19 осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года

Фото: Мария Зверева

За прошедшую неделю 2026 года в Татарстане зарегистрировано 12 635 случаев ОРВИ и гриппа. Причем уровень заболеваемости в регионе оказался ниже эпидемического порога на 49,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

— За седьмую неделю, как и на предыдущей неделе, грипп составляет треть (34%) от общего числа циркулирующих респираторных вирусов. Заболеваемость COVID-19 осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года, — говорится в сообщении ведомства.

Однако в целях профилактики ведомство советует татарстанцам сократить время пребывания в общественных местах, пользоваться средствами индивидуальной защиты, тщательно мыть руки после прогулки, а также использовать кожные антисептики и проводить дезинфекцию гаджетов.

При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости следует обязательно обратиться к врачу.

Никита Егоров