Торговым представителем Татарстана в Нижегородской области назначен Шарафутдинов

Срок его полномочий составит три года

Торгово-экономическим представителем Татарстана в Нижегородской области назначили Тимура Шарафутдинова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, Шарафутдинов официально вступит в должность с 21 февраля. Его полномочия будут действительны три года.

Тимур Шарафутдинов родился 1 августа 1987 года в Нижнем Новгороде. В 2009-м он окончил факультет международных отношений ННГУ имени Н.И. Лобачевского, в 2012-м — факультет управления и предпринимательства ННГУ и аспирантуру ННГУ по политологии, в 2013-м — Нижегородское исламское медресе «Махинур».

За время своей трудовой деятельности он занимал должности исполнительного директора и председателя местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода, а также исполнительного директора Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области. Последние годы он был членом Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Ранее Айрата Усманова освободили от функций торгпреда Татарстана.

Никита Егоров