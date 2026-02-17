В Казани продают исторический «Дом Рахманкулова — Тайкич», стоимость которого выросла в 50 раз

Еще в начале 2010‑х годов муниципалитет безуспешно пытался найти инвестора для памятника архитектуры

В Казани выставили на продажу объект культурного наследия местного значения — «Дом Рахманкулова — Тайкич». Согласно данным с сайта частных объявлений, нынешняя цена здания составляет 412 млн рублей. Для сравнения: 14 лет назад его приобрели всего за 8 млн.

В начале 2010‑х годов муниципалитет безуспешно пытался найти инвестора для памятника архитектуры. В 2011 году Комитет земельных и имущественных отношений выставил здание на торги со стартовой ценой 11,5 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Ситуация изменилась в 2012 году, когда власти провели торги без объявления начальной стоимости. Это вызвало неожиданный ажиотаж: на лот поступило 22 заявки. В итоге объект приобрела компания «Спектр инвест». Уже к 2013 году фасад исторического дома был полностью обновлен.

Рената Валеева