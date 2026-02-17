Руководитель фирмы в Татарстане полностью погасил задолженность в 47 млн рублей

Решение о прекращении дела принято после полного погашения долга

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела полностью погашена задолженность предприятия перед бюджетом по налогам. Речь идет о долгах, образовавшихся в результате уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, сообщает СК по РТ.

По версии следствия, в 2021—2023 годах руководитель ООО «Галастрой», внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 34 контрагентами, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 47 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России и Федеральной налоговой службы по Татарстану.

В ходе расследования собраны доказательства причастности руководителя компании к совершению преступления. Под тяжестью доказательств фигурант полностью возместила налоговую задолженность. С учетом этого и на основании ходатайства подозреваемой следователь принял решение о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба.



Ранее «Реальное время» писало, что министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий.

Ариана Ранцева