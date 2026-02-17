Новости общества

В ГД приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ

14:59, 17.02.2026

Изменения внесут в Федеральный закон «О связи»

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Ранее документ вносил на рассмотрение Госдумы Кабинет министров, в первом чтении его приняли в конце января. Поправки планируют внести в закон «О связи».

Согласно нововведениям, операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если связь отключили по требованию ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию сотрудников службы безопасности в ряде случаев, конкретный перечень которых впоследствии определит российское правительство.

Если закон подпишет президент России Владимир Путин, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Никита Егоров

