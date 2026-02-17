Стало известно, во сколько начнутся переговоры в Женеве по Украине

Россию на переговорах представит помощник российского лидера Владимир Мединский

Делегация России планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве насчет ситуации на Украине после 14.00 мск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на свой источник на площадке переговоров.

— В 12.30 (по местному времени, 14.30 мск, — прим. ред.) начнут, — приводит слова источника издание.

Напомним, что переговоры пройдут 17 и 18 февраля. В них примут участие Россия, Соединенные Штаты и Украина.

По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представит помощник российского лидера Владимир Мединский. В состав нашей делегации также войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.

Никита Егоров