Госдума одобрила запрет ставок с кредитных карт

Законопроект также ограничивает соседство букмекеров с МФО

Фото: Динар Фатыхов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с использованием кредитных карт, а также размещать такие заведения в одном здании с микрофинансовыми организациями (МФО), сообщает РИА «Новости».

Документ внесли сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Он предусматривает запрет на прием ставок с кредитных карт и размещение букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок по соседству с МФО и их филиалами.

В пояснительной записке отмечается, что граждане с игровой зависимостью часто используют заемные средства для участия в азартных играх, что увеличивает их финансовую нагрузку и повышает долю проблемной задолженности.

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект при условии доработки. В частности, предлагается проработать вопрос о запрете ставок за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, корпоративных карт и средств овердрафта, а также закрепить право организаторов азартных игр принимать ставки только через единый центр учета переводов.

Ранее «Реальное время» писало, что в ГД приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.



Ариана Ранцева