Новый раунд переговоров по Украине стартовал в Женеве
В состав российской делегации вошли 15–20 человек
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта проходит с 17 по 18 февраля в Женеве (Швейцария).
Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, одним из ключевых условий для заключения мира является невступление Украины в НАТО.
В состав российской делегации вошли от 15 до 20 человек. Главой делегации вновь назначен помощник президента России Владимир Мединский.
