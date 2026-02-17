Новости общества

Новый раунд переговоров по Украине стартовал в Женеве

16:11, 17.02.2026

В состав российской делегации вошли 15–20 человек

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта проходит с 17 по 18 февраля в Женеве (Швейцария).

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, одним из ключевых условий для заключения мира является невступление Украины в НАТО.

В состав российской делегации вошли от 15 до 20 человек. Главой делегации вновь назначен помощник президента России Владимир Мединский.

Ариана Ранцева

