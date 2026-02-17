В Казани таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая

По документам человек перевозил стеклянные украшения

Сотрудники казанского почтового таможенного поста обнаружили 30 кг радиоактивных бусин для изготовления бижутерии в посылках из Китая. Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз, сообщила Федеральная таможенная служба.

Обе посылки планировали отправить жительнице Санкт-Петербурга. В посылках лежали заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней, которые расфасовали в 235 зип-пакетов. Причем по документам человек перевозил стеклянные украшения.

Посылки пропустили через средства радиационного контроля. Выяснилось, что на поверхности упаковок уровень ионизирующего излучения составляет 1,23 мкЗв/ч. Спектрометрический анализ выявил в предметах содержание радиоактивного изотопатория-232 (Th-232) и бета-частиц.

В итоге таможенники отказались выпускать товар и вернули посылки в страну отправления.

Никита Егоров