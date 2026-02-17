Госдума обязала вузы выделять комнаты для студенческих семей
Закон принят в третьем чтении и вносит изменения в закон об образовании
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, обязывающий вузы выделять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей, пишет ТАСС.
Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Документом вносятся изменения в статьи 29 и 39 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно принятому закону, образовательные организации высшего образования в пределах имеющегося жилищного фонда должны определять изолированные жилые помещения для проживания нуждающихся в жилье студенческих семей. При отсутствии таких семей допускается предоставление отдельных комнат другим обучающимся, которые нуждаются в жилых помещениях.
