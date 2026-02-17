В субботу казанцы смогут посетить зимний семейный праздник во дворе на Воровского

Гости окунутся в атмосферу традиционных зимних забав народов Поволжья

В субботу, 21 февраля, в Казани пройдет зимнее семейное мероприятие «С чего начинается Волжская тропа» — часть фестиваля «Күрше». Праздник состоится с 11:00 до 14:00 во дворе дома по адресу: ул. Воровского, 23.

Гости окунутся в атмосферу традиционных зимних забав народов Поволжья — русских, татар, чуваш, мордвы и других. Эти игры, формировавшиеся веками, не просто развлечение — они отражают быт и труд, становятся неотъемлемой частью праздников и символизируют смену времен года. Через них передаются культурные ценности и опыт, укрепляется общность и сохраняется связь поколений.

Мероприятие приурочено к циклу событий «Зимний сезон на Волжской тропе», который проходит при поддержке республиканской программы раиса РТ «Зима в Татарстане». Волжская тропа — это маршрут протяженностью 350 км по правому берегу Волги.

Ключевая цель события — развитие добрососедства, поддержка дворовых инициатив и популяризация активного отдыха на свежем воздухе. Участники смогут не только весело провести время, но и ближе познакомиться с традициями народов, проживающих вдоль Волжской тропы, а также пообщаться с соседями.

Дата и время проведения мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Актуальные новости рекомендуется уточнять у организаторов.

Рената Валеева