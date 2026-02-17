Госдума ограничила передачу генетических данных россиян за рубеж

Закон определяет, что под передачей данных понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранцев

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

17 февраля ТАСС сообщил, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании обращения генетических данных россиян. Документ вносит изменения в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно‑инженерной деятельности». Инициатором проекта выступило правительство РФ.

Ключевое положение закона — запрет на передачу иностранным физическим и юридическим лицам, а также представительствам (филиалам) иностранных компаний в РФ и за ее пределами генетических данных, полученных в ходе популяционных генетических и/или иммунологических исследований. Запрет распространяется и на передачу данных иностранным государствам.

Закон определяет, что под передачей данных понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранцев: сбор, хранение, предоставление доступа, пересылка, распространение, размещение в информационно‑телекоммуникационных сетях и другие аналогичные операции.

При этом законодательство предусматривает ряд исключений, когда передача данных за рубеж допускается. К таким случаям относятся:

оказание медицинской помощи конкретному пациенту;

разработка и изготовление лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента;

осуществление международного сотрудничества в рамках действующего российского законодательства.

Дмитрий Зайцев