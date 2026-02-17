Госдума ограничила передачу генетических данных россиян за рубеж
Закон определяет, что под передачей данных понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранцев
17 февраля ТАСС сообщил, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании обращения генетических данных россиян. Документ вносит изменения в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно‑инженерной деятельности». Инициатором проекта выступило правительство РФ.
Ключевое положение закона — запрет на передачу иностранным физическим и юридическим лицам, а также представительствам (филиалам) иностранных компаний в РФ и за ее пределами генетических данных, полученных в ходе популяционных генетических и/или иммунологических исследований. Запрет распространяется и на передачу данных иностранным государствам.
Закон определяет, что под передачей данных понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранцев: сбор, хранение, предоставление доступа, пересылка, распространение, размещение в информационно‑телекоммуникационных сетях и другие аналогичные операции.
При этом законодательство предусматривает ряд исключений, когда передача данных за рубеж допускается. К таким случаям относятся:
- оказание медицинской помощи конкретному пациенту;
- разработка и изготовление лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента;
- осуществление международного сотрудничества в рамках действующего российского законодательства.
