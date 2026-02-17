Трафик на маркетплейсах Татарстана вырос на 19% с начала года

Основная аудитория — люди 35–44 лет, мужчины используют интернет-трафик активнее женщин

Фото: Артем Дергунов

Жители республики стали чаще покупать товары в интернете. С начала года трафик на маркетплейсах вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики МегаФона, больше всего процессом выбора товаров увлеклись мужчины.

Исследование разрушает стереотип о том, что представители сильного пола покупают «первое попавшееся». Несмотря на то, что мужчин среди посетителей было на 20% больше, интернет-трафика они израсходовали в четыре раза больше, чем женщины. Основную аудиторию онлайн-магазинов в первые месяцы года составили татарстанцы 35—44 лет — на них пришлось 37% всех посещений. Еще 24% обеспечили люди 45—54 лет, а 16% сформировали абоненты оператора в возрасте от 25 до 34 лет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интерес к покупкам начал стремительно расти к завершению новогодних каникул. Самым спокойным днем ожидаемо стало 1 января, однако уже с 9-го числа активность пошла вверх и достигла пика к двадцатым числам месяца. Еще один заметный всплеск аналитики зафиксировали на второй неделе февраля, когда жители республики начали готовиться к праздничным датам.

Ранее «Реальное время» писало, что власти предлагают проверять возраст онлайн-покупателей по биометрии.

Ариана Ранцева