Обновление общественного транспорта в регионах РФ обсудили в Госсовете

К 2030 году планируется довести 85% парка до нормативного срока эксплуатации, необходимы меры федеральной поддержки

Обновление общественного транспорта в регионах РФ требует учета производственных мощностей страны и поиска постоянного источника финансирования. Об этом заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, комментируя заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система», пишет ТАСС.

На заседании обсуждалось, что к 2030 году необходимо довести не менее 85% всего парка общественного транспорта до нормативного срока эксплуатации. Дюмин подчеркнул, что для своевременных поставок транспорта нужно учитывать производственные мощности предприятий, а также прорабатывать дополнительные меры федеральной поддержки.

Он добавил, что эффективная транспортная система включает не только обновление автобусов, троллейбусов и трамваев, но и связанность населенных пунктов, доступность социальных объектов и состояние дорожной инфраструктуры. Особое внимание при планировании ремонта и строительства дорог должно уделяться подъездным путям к детским садам, школам и больницам.

