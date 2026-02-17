В Татарстане отремонтируют три дорожных участка за 153,2 млн рублей

Наиболее масштабным станет ремонт участка Альметьевск — Муслюмово

Фото: Реальное время

В Татарстане начнется ремонт дорожных участков в Альметьевском, Бугульминском и Лениногорском районах. Общая стоимость работ, согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, составит 153,2 млн рублей. Финансирование будет осуществлено из бюджета республики, а заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Наиболее масштабным станет ремонт участка Альметьевск — Муслюмово протяженностью почти 3 км. Еще 1,9 км обновят на трассе Лениногорск — Ивановка — Михайловка, а 1,7 км — на дороге Солдатская Письмянка — Старое Сумароково. Все работы необходимо завершить до 20 августа 2026 года.

При этом гарантийные сроки эксплуатации различаются: для участка Альметьевск — Муслюмово и Лениногорск — Ивановка — Михайловка он составит 5 лет, а для дороги Солдатская Письмянка — Старое Сумароково — 6 лет.

До конца ноября 2026 года планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги «Мамадыш — Кукмор» — Нижняя Русь — Танькино в Кукморском районе.

Рената Валеева