В Казани с 18 февраля возобновляется очное обучение

17:27, 17.02.2026

К обычному режиму возвращаются школы, детсады и допобразование

Фото: Ирина Плотникова

В Казани с 18 февраля все учебные заведения возвращаются к очному режиму работы, сообщила мэрия.

Школы, детские сады, а также учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики возобновляют деятельность в привычном формате.

