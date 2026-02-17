В Казани с 18 февраля возобновляется очное обучение
К обычному режиму возвращаются школы, детсады и допобразование
В Казани с 18 февраля все учебные заведения возвращаются к очному режиму работы, сообщила мэрия.
Школы, детские сады, а также учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики возобновляют деятельность в привычном формате.
