Мишустин поручил обновить стратегию развития строительства и ЖКХ

Поручение дано по итогам стратегической сессии правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с учетом современных требований к этим секторам экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Согласно сообщению, обновление стратегии с прогнозом до 2035 года должно быть завершено не позднее 1 октября. Поручение дано по итогам профильной стратегической сессии, состоявшейся 25 ноября 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работой по актуализации документа займется Минстрой России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Среди задач — разработка мер по технологическому развитию гражданского, транспортного, промышленного и жилищного строительства, а также сферы ЖКХ, включая переход на цифровые решения и повышение производительности труда. План реализации обновленной стратегии необходимо внести в правительство до 15 ноября.



Ариана Ранцева