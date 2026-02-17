Новости общества

Мишустин поручил обновить стратегию развития строительства и ЖКХ

16:09, 17.02.2026

Поручение дано по итогам стратегической сессии правительства

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с учетом современных требований к этим секторам экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Согласно сообщению, обновление стратегии с прогнозом до 2035 года должно быть завершено не позднее 1 октября. Поручение дано по итогам профильной стратегической сессии, состоявшейся 25 ноября 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работой по актуализации документа займется Минстрой России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Среди задач — разработка мер по технологическому развитию гражданского, транспортного, промышленного и жилищного строительства, а также сферы ЖКХ, включая переход на цифровые решения и повышение производительности труда. План реализации обновленной стратегии необходимо внести в правительство до 15 ноября.

Ранее «Реальное время» писало, что малоэтажки могут стать доминирующими в строительстве Татарстана.

Ариана Ранцева

