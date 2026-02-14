«Это отрава для собак и кошек»: сухие корма в России подорожали ниже уровня инфляции

Эксперты объяснили скромное изменение цен развитием здоровой конкуренции на рынке, но предупредили о рисках для здоровья питомца от такого питания

Фото: Галия Шакирова

По итогам 2025 года сухие корма для животных подорожали в России на 4,08%, до 378,14 рубля за килограмм. Данный показатель оказался ниже уровня инфляции в стране. О том, как производят такое питание, чем объясняется скромная динамика роста стоимости, как изменятся цены в 2026-м, а также почему такое питание считают отравой, — в материале «Реального времени».

Сухие корма в России за год подорожали ниже уровня инфляции

Сухие корма для животных в России подорожали за год на 4,08%. Так, если в декабре 2024-го 1 кг такого питания стоил 363,32 рубля, то к концу 2025 года — 378,14 рубля за кг, следует из данных Росстата. Отметим, что динамика роста цен на данный продукт оказалась ниже официального уровня инфляции в стране (5,59% по итогам года, согласно статистике упомянутого ведомства).

При этом, если смотреть стоимость 1 кг корма по регионам, то цены немного варьируются. Например, дороже всего питание для животных обойдется в Магаданской области (854 рубля) и в Чукотском автономном округе (680 рублей за «кило»), а самые низкие средние цены — в Республике Калмыкия (258 рублей) и Брянской области (271 рубль). В Москве данный продукт обойдется в 386 рублей за 1 кг, в Московской области — 346 рублей, а в Санкт-Петербурге — 489 рублей. В Татарстане килограмм сухого корма обойдется в 382 рубля.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Стоит понимать, что Росстат предоставляет «среднюю температуру по больнице». Именно поэтому подобную информацию не стоит воспринимать объективно, сообщил «Реальному времени» кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.



— В целом радует, что цены на сухие корма по итогам 2025-го не выросли так сильно, как в позапрошлые годы. Тогда динамика роста составляла 10%, 20% и даже 30% после ситуации, которая произошла несколько лет назад, — поделился с изданием своим мнением эксперт.

«На рынке появляется здоровая конкуренция»

В 2025 году рост цен на корма сдерживали выход большого количества производителей на рынок и здоровая конкуренция, считает Уражевский.

— Дело в том, что до СВО в нашей стране продавали много кормов, которые привозили из-за границы. Однако в 2022-м многие зарубежные производители кормов ушли с российского рынка, что поначалу вызвало большой перебой в работе, дефицит ассортимента, а эти факторы, как следствие, спровоцировали сильный рост цен, — объяснил кинолог.

Однако за следующие три года рынок восстановился: начали хорошо работать наши отечественные производители, появилась здоровая конкуренция. Борьба за клиента заставляет производителей кормов быть конкурентоспособными и стараться сдерживать цены. Именно поэтому на сегодняшний день покупатель может найти даже премиальные корма в доступном ценовом сегменте, добавил Уражевский.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отметим, что, согласно информации, указанной на сайте одного из производителей, технология производства сухих кормов делится на четыре этапа. Сперва ингредиенты поступают на производство в соответствии с рецептурой корма. Далее сырье измельчают и перемешивают до тех пор, пока оно не превратится в тесто.

На втором этапе полученную смесь пускают под пресс, проталкивают под давлением и при высокой температуре через фильтры. В итоге масса взрывается и увеличивается в объеме, а потом ее проталкивают через профилирующую матрицу, которая формирует гранулы корма.

На третьем этапе полученные гранулы перемещают в специальные сушилки, обдувают горячим воздухом и просушивают, а позже их поверхность покрывают жировыми компонентами. На заключительном, четвертом, этапе гранулы охлаждают до комнатной температуры и фасуют по упаковкам.



«Ждать резкого роста цен на корма в 2026 году не стоит»

Ждать резкого роста цен на сухие корма в 2026 году не стоит, как на отечественные, так и на импортные, спрогнозировал Уражевский.

— Я считаю, что отечественные производители продолжат стараться удержать цены, чтобы не потерять покупателя. В противном случае хозяева питомцев просто перейдут на другие бренды. К тому же в ситуацию с так называемым «искусственным ростом» цен может вмешаться Россельхознадзор. А вот на импортные корма, на российский рынок уже вернулись ряд зарубежных производителей, будет влиять курс доллара. Поскольку американская валюта последнее время достаточно стабильна, то этот фактор станет главным показателем сдерживания ценников, — объяснил ветеринар.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он уточнил, что ожидать наименьшего роста цен на такое питание в 2026 году стоит при условии, что в стране не произойдет никаких сбоев, например, снижения производства кормов и резкого скачка доллара.

«Сухой корм — это отрава для собак и кошек»

От чрезмерного кормления сухим кормом у кошек может развиться мочекаменная болезнь, а у собак — рак. Об этом «Реальному времени» сообщил кинолог Павел Леонов.



— Я вообще глубоко убеждён, что сухой корм — это отрава для собак и кошек. Есть масса примеров, когда на сухом корме практически поголовно у всех кошек развивалась мочекаменная болезнь. У собак такие же риски. Достаточно много питомцев из-за чрезмерного кормления сухим кормом получили рак разных органов, — рассказал изданию эксперт.

Он считает, что для сохранения здоровья животного питомца следует кормить мясом.