«Восстановить «Жигули» обойдется в 2-3 млн рублей»: топ ретроавтомобилей, продающихся в России

Самый дорогой раритет продается в Москве за 90 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день в России выставили на продажу более 6 тыс. ретроавтомобилей. Речь о машинах, произведенных в 20-м веке, с небольшими пробегами и сохранившимися до наших дней в заводском состоянии. О том, сколько стоит самый дорогой раритет в стране, почему граждане избавляются от советской «классики» и в какую сумму обойдется восстановление «Жигулей», — в материале «Реального времени».

В России самое дорогое ретроавто продают за 90 млн рублей

В Казани продается порядка тридцати ретроавтомобилей. Как уточнил «Реальному времени» автоэксперт Константин Лигачев, под данным термином подразумевают либо совсем старые машины, произведенные, например, в советское время, которые практически не ездили, либо транспорт, который выпускался в малых количествах и сегодня хранится как сувенир или как вложение.

Самый дорогой экземпляр, находящийся в продаже в Казани, — ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года выпуска с пробегом 55 тыс. км, за него просят 3,9 млн рублей, следует из объявлений на одном из сайтов.

скриншот с сайта Авито

Чаще всего (15 объявлений) в столице Татарстана встречаются модели «Жигулей» (ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106). Пробеги у 50-летний «классики» Волжского автозавода варьируются от 38 тыс. до 94 тыс. км, а стоимость — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Также нередко жители Казани продают «Волги» 21-й и 24-й моделей (около 9 предложений). Их стоимость в зависимости от пробега и состояния — от 180 тыс. до 1 млн рублей.

скриншот с сайта Авито

Больше всего раритетных машин выставлено на продажу в Москве (328 объявлений). За самую дорогую в столице России просят 90 млн рублей — это максимальный ценник за раритетное авто в стране. Речь идет об автомобиле марки Horch 1939 года выпуска с пробегом 500 км.

скриншот с сайта Авито

Кроме того, нередко попадаются старые Mercedes-Benz. Самому «древнему» из представленных на площадке — 67 лет, но его пробег при этом составил всего 8,5 тыс. км. Речь идет про модель W180, которую продают за 24 млн рублей.



скриншот с сайта Авито

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, таких предложений около 193 штук. Самое дорогое — Ford Mustang 1967 года выпуска с пробегом 46 тыс. км. Его стоимость — 8,95 млн рублей.

скриншот с сайта Авито

Из других предложений в культурной столице — Cadillac Eldorado, который за 50 лет с момента спуска с конвейера проехал 54 тыс. км.

скриншот с сайта Авито

Однако уникальные экземпляры попадаются и в регионах. Так, в Крыму недавно выставили на продажу Ford Model T 1913 года выпуска с пробегом 16,5 тыс. км за 10 млн рублей. В свое время этот автомобиль стал одной из самых массовых машин своего времени. Всего в России продается лишь четыре машины данной марки и модели.

скриншот с сайта Авито

В целом по России продается более 6 тыс. ретроавтомобилей. Это менее 0,01% от общего количество предложений о продаже автомобилей, представленных на площадке. Судя по описаниям данных объявлений, эти машины подходят для личных коллекций или выставок. Общей чертой всех машин является то, что они сохранились до наших дней в заводском состоянии.

«Народ стал продавать советские легковушки, потому что автомобиль негде хранить»

По словам Лигачева, многие советские автомобили сохранились в достойном состоянии благодаря тщательному уходу за транспортом.

— Если речь идет об автомобилях, которые долго стояли в гараже, то, как правило, такие машины принадлежат старому поколению. Например, в советские годы люди в принципе мало ездили на машинах и хранили своих «железных коней» в гаражах. Кроме того, советские граждане владели автомобилем достаточно долгое время и тщательно за ним следили. Однако сейчас, когда многие гаражи сносят, народ стал продавать эти легковушки, потому что авто негде стало хранить, — сказал изданию эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом ретроавтомобили, произведенные, например, в самом начале 20-го века, люди уже хранят для выставок, отметил он. Такие машины привозят на место показа на эвакуаторе, демонстрируют посетителям и увозят «не своим ходом» обратно.

— Покупают такие машины (произведенные в начале 20-го века, — прим. ред.) в разных местах: лично у коллекционеров, на выставках, но кто-то восстанавливает: покупает «убитыми» и доводит до заводского состояния. Причем восстанавливают такие автомобили тоже разными способами: кто-то своими руками пытается это сделать, кто-то отвозит в специальные сервисы. Иными словами, места для проведения таких работ есть, но все это стоит немалых денег, поэтому здесь вопрос: стоит оно того или нет, — добавил Лигачев.

«Качественно восстановить ранние «Жигули» обойдется в 2-3 млн рублей»

В России рынок услуг по реставрации довольно узкий и мастеров по восстановлению знают буквально в лицо. Даже ретрослетов в стране проводится не так много. Более того, с каждым годом становится все тяжелее восстановить даже автомобили 1960-х годов, не говоря уже о более ранних экземплярах, сказал «Реальному времени» автоэксперт Петр Баканов.



— Если мы говорим про восстановление автомобиля, здесь нет каких-то параметров. Многое зависит от уровня сложности работ, запущенности транспорта, уникальности самой модели, финансах и задачах автовладельца. Однако на сегодняшний день даже качественно восстановить ранние «Жигули» обойдется в 2-3 млн рублей запросто. По срокам восстановления — год минимум, но проект может занять и три года, и более, — сказал изданию автоэксперт.

Он подчеркнул, что реставрация автомобиля — это не просто «покрасить, собрать и переварить, как могут сделать и в гараже», а именно сделать машину такой, какой ее собрали на заводе по тем же самым технологиям, что и является самой трудной задачей.