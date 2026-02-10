В Татарстане впервые заменили бедренную кость пациентке с саркомой

Операция позволила сохранить конечность

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере МЗ РТ имени профессора М.З. Сигала провели операцию по полной замене бедренной кости у молодой пациентки с саркомой, сохранив ей конечность. Ранее такие вмешательства в Татарстане не выполнялись.

Как сообщили в медучреждении, в апреле у женщины появились боли в ноге, которые первоначально носили тянущий характер. Позднее был установлен диагноз — саркома. Пока биопсийный материал направляли в федеральный центр для уточнения диагноза, опухоль продолжала разрушать бедренную кость, что привело к патологическому перелому.

В подобных ситуациях чаще всего применяется ампутация, однако врачи РКОД приняли нестандартное решение — начать химиотерапию до получения всех федеральных заключений. Целью было остановить опухолевый процесс и сохранить возможность проведения органосохраняющей операции.

На фоне химиотерапии у пациентки уменьшился болевой синдром, появилась возможность вставать и передвигаться с ортезом. К лечению подключились специалисты по реабилитации.

После получения положительной динамики врачи перешли к хирургическому этапу. В декабре была выполнена операция по полной замене пораженной бедренной кости с тотальным эндопротезированием тазобедренного и коленного суставов. В масштабах России такие вмешательства относятся к единичным случаям.

В настоящее время пациентка находится дома.

Ранее «Реальное время» писало, что в РКБ Татарстана удалили щитовидку размером с голову.

Ариана Ранцева