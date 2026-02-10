Ретейлеры пожаловались на судебные злоупотребления в Татарстане

Компании просят Верховный суд разъяснить применение закона о защите прав потребителей

Крупные ретейлеры бытовой техники и электроники обратились в Верховный суд России с просьбой разъяснить вопросы правоприменения закона «О защите прав потребителей». Компании указывают на отсутствие единообразной судебной практики, что, по их мнению, способствует злоупотреблениям, в том числе в отдельных регионах, включая Татарстан, сообщает Ъ.

Как следует из обращения, направленного 25 декабря прошлого года председателю Верховного суда Игорю Краснову, ретейлеры отмечают рост числа исков, связанных с преднамеренной порчей техники с целью получения компенсаций. В числе регионов, где фиксируются подобные случаи, также названы Самарская и Саратовская области, а также Республика Башкортостан. По утверждению компаний, в таких делах суды нередко встают на сторону истцов.

Ежегодный ущерб от деятельности мошеннических групп на рынке бытовой техники и электроники составляет несколько миллиардов рублей. По всей стране насчитываются «тысячи» подобных исков, при этом до 80% обращений по сломанной технике приходится на регионы Поволжья, в частности на Самарскую область.

В МТС отметили, что проблема «потребительского экстремизма» сохраняется на протяжении нескольких лет. В «МегаФоне» сообщили, что цель обращения — добиться единообразия судебной практики.



