На реконструкцию здания казанского ТЮЗа направят более полумиллиарда рублей

Работы планируют завершить к 2026—2027 годам

Фото: Радиф Кашапов

Главстрой Татарстана объявил тендер на реконструкцию здания казанского ТЮЗа, расположенного на улице Островского. Согласно данным портала «Госзакупки», стоимость работ составит 665,8 млн рублей, а завершить их планируется до 1 декабря 2026 года.

История проекта насчитывает уже почти десятилетие. Еще в 2016 году раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал предстоящие изменения. Спустя пять лет, в 2021 году, компания «Татинвестгражданпроект» выиграла тендер на разработку проектной документации для ремонтно‑реставрационных работ. Несмотря на ожидания, фактическое начало реконструкции пришлось только на март 2025 года.

Объем предстоящих работ весьма значителен. В план включены: земляные работы, устройство фундаментов, оснований и крыши, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, фасадные и внутренние отделочные работы. Кроме того, предстоит монтаж внутренних трубопроводных и слаботочных систем, технологического оборудования, пусконаладочные работы, а также устройство наружных сетей канализации и благоустройство прилегающей территории.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ранее ТЮЗ был вынужден «гастролировать» по городу. Спектакли проходили на десятках площадок — от ДК химиков до ДК «Полимер» в поселке Левченко. В театре отмечали, что, несмотря на логистические сложности, у такого формата были и положительные стороны: постановки видят больше зрителей, а многие площадки располагают залами вместимостью до 500—600 человек — больше, чем родной зал на улице Островского. Сейчас театр с декабря временно квартирует на Горького, 13.

Как говорил на встрече с журналистами глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, работы должны закончить к 2026—2027 годам.

Недавно Камаловский театр переехал с улицы Татарстан, 1 на улицу Хади Такташа. Освободившееся здание на Нижнем Кабане занял Тинчуринский театр. Это напоминает события конца 1980‑х годов, когда Тинчуринский театр обосновался в здании на улице Горького, 13 после переезда оттуда Татарского академического театра.

Рената Валеева