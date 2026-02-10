Казанский Кремль назвал фейком «указ» об увольнении мэра Казани Метшина

Власти Татарстана опровергли информацию, распространяемую в СМИ

Фото: Руслан Ишмухаметов

В ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что раис Татарстана Рустам Минниханов якобы подписал указ о досрочном отстранении от должности мэра Казани Ильсура Метшина.

В пресс-службе Кабинета министров Татарстана сообщили изданию «Реальное время», что данные сведения не соответствуют действительности.



Ариана Ранцева