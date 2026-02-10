Новости общества

Интерес к экологичным товарам в России растет, но платят меньше

Только 40% готовы выбрать более дорогой экологичный продукт, столько же отдадут предпочтение дешевому аналогу

Фото: Динар Фатыхов

Интерес россиян к экологичным товарам растет, но готовность платить за них выше обычной цены снижается. Большинство потребителей осознают, что экологическое производство увеличивает стоимость продукции, и воспринимают это как совместную плату за заботу об окружающей среде, сообщает ВЦИОМ.

Сейчас лишь 40% россиян готовы выбрать более дорогой экологичный товар, столько же — 40% — отдадут предпочтение дешевому неэкологичному аналогу. Тем не менее среди тех, кто замечает экологичную продукцию в магазинах, 52% склонны купить ее, а 30% выберут обычный товар.

Наиболее активны в выборе экологичной продукции женщины, пожилые люди и жители небольших городов. Для молодежи, мужчин и жителей городов с населением от 500 до 950 тысяч человек главным фактором остается цена.

Ранее «Реальное время» писало, что на ярмарках двух районов Казани продали 2,8 тыс. тонн продуктов.

