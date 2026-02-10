55% соискателей в Татарстане готовы остаться ради повышения зарплаты

Опрос показал, при каких условиях жители республики принимают контроффер

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Более половины работающих соискателей в Татарстане готовы отказаться от перехода в новую компанию, если текущий работодатель предложит им повышение заработной платы. Такие данные получило «Реальное время» от HH.ru.

Согласно результатам исследования, 55% опрошенных в Татарстане готовы принять встречное предложение при условии увеличения дохода. Для части респондентов значимыми остаются и другие факторы: 21% готовы остаться при повышении в должности, 21% — если им предложат интересный проект, 15% — в случае перевода в другой отдел, 14% — при изменении графика работы. При этом 12% участников опроса заявили, что не примут контроффер ни при каких условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С встречными предложениями от работодателей хотя бы раз сталкивались 55% респондентов из Татарстана. Из них 31% соглашались остаться в компании, а 24% увольнялись, несмотря на улучшенные условия.

Чаще всего готовность принять контроффер с повышением зарплаты проявляют специалисты в сфере информационных технологий и рабочий персонал — по 61%. Также высокие показатели зафиксированы среди сотрудников в области закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), а также работников производства и сервисного обслуживания (57%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интерес к нематериальным условиям зависит от профессии. Возможность участия в интересном проекте наиболее важна для специалистов в сфере искусства, развлечений и массмедиа (34%) и ИТ-кадров (33%). Повышение в должности чаще мотивирует представителей высшего и среднего менеджмента (33%) и ИТ-сферы (29%). Удобный график работы чаще привлекает представителей креативных индустрий (26%), а также сотрудников медицины и фармацевтики (25%).

Среди тех, кто не готов принимать встречные предложения, 56% называют причиной сильное выгорание. Еще 36% указывают на разногласия с руководством, 30% — на неподходящие условия труда. Кроме того, 29% хотят сменить отрасль, 26% — коллектив, 5% планируют переезд. Женщины чаще мужчин отказываются оставаться в компании из-за выгорания (56% против 43%), тогда как мужчины чаще ссылаются на разногласия с руководством (38% против 33%).

Ранее «Реальное время» писало, что работодатели считают подработки сотрудников и плюсом, и поводом для обсуждения.

Ариана Ранцева