Игорная зона Алтая появится на «Манжероке»: там ждут дополнительные 300 млн рублей

По словам главы республики, там создадут порядка тысячи новых рабочих мест

Фото: Реальное время

Новая игорная зона в Республике Алтай разместится в Майминском районе на территории курорта «Манжерок». О проекте сообщил глава республики Андрей Турчак в ходе выступления на сессии Госсобрания.

По оценкам региональных властей, запуск игорной зоны позволит ежегодно привлекать в бюджет не менее 300 млн рублей. Эти средства будут «окрашены»: их направят на решение социальных вопросов. Помимо фискального эффекта, проект обещает и другие позитивные сдвиги: прогнозируется создание порядка тысячи новых рабочих мест, а также рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 8%.

Глава республики особо отметил, что современный игорный бизнес — это жестко регулируемая государственная монополия, и речь не идет о распространении казино по всем муниципальным образованиям региона.

В октябре 2025 года правительство внесло в Госдуму проект закона о создании шестой в стране игорной зоны на территории республики. При этом эксперты обращают внимание на потенциальные социальные риски. Звучат предостережения о том, что важно не допустить трансформации игорного бизнеса во «всеобъемлющую культуру». История российского игорного сектора знает примеры, когда амбициозные планы сопровождались проблемами. В частности, создание первой игорной зоны было омрачено аферой на миллиард рублей, к которой оказались причастны предприниматели из Татарстана и «Татфондбанк».



