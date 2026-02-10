Минтруд напомнил татарстанцам о дополнительном выходном в феврале
День защитника Отечества остается нерабочим праздничным днем
Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разъяснило порядок работы в период празднования Дня защитника Отечества.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 23 февраля является нерабочим праздничным днем.
В связи с этим при пятидневной рабочей неделе в 2026 году рабочая неделя с 24 по 27 февраля будет сокращенной и составит четыре рабочих дня.
