Минтруд напомнил татарстанцам о дополнительном выходном в феврале

День защитника Отечества остается нерабочим праздничным днем

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разъяснило порядок работы в период празднования Дня защитника Отечества.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 23 февраля является нерабочим праздничным днем.

В связи с этим при пятидневной рабочей неделе в 2026 году рабочая неделя с 24 по 27 февраля будет сокращенной и составит четыре рабочих дня.

Ариана Ранцева