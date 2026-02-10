Финансирование культуры в Татарстане вырастет на 14,2%

В 2026 году на отрасль направят 14,75 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В проекте бюджета Татарстана на 2026 год расходы на отрасль «Культура» предусмотрены в объеме 14,75 млрд рублей без учета муниципальных образований.

Указанные средства планируется направить на финансирование сети учреждений культуры, проведение республиканских мероприятий, а также на капитальное развитие отрасли.

В 2025 году первоначально на эти цели было заложено 12,91 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования увеличивается на 14,2%.

Ариана Ранцева