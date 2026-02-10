В России утвердили первый ГОСТ на чак-чак

Документ определяет состав, качество и требования к производству десерта

В России утвержден первый национальный стандарт на изготовление чак-чака. Соответствующий ГОСТ появился в электронной базе правовых и нормативно-технических документов.

Документ устанавливает единые требования к составу, качеству и безопасности изделия, а также содержит определение десерта и описание технологических этапов его производства. В стандарте указаны допустимые ингредиенты и их пропорции, ключевые физико-химические показатели, а также требования к вкусу, консистенции, форме, аромату и цвету продукта.

Согласно ГОСТу, тесто для чак-чака должно изготавливаться из пшеничной муки высшего сорта и яиц, обжариваться в масле и пропитываться сиропом из сахара и меда. Десерт, как правило, формируется в виде горки и может быть украшен сухофруктами, орехами или кунжутом.

Кроме того, стандарт закрепляет эталонный внешний вид чак-чака, включая характерный медовый оттенок и вид на разломе, а также требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению продукции.

