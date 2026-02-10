Суд напомнил о принципе «первое слово дороже второго»
Арбитраж рассматривал спор о браке товара между покупателем и поставщиком
Арбитражный суд Московского округа, рассматривая спор между покупателем и поставщиком, указал, что первоначальная позиция стороны имеет приоритет над последующими заявлениями. В постановлении суда это сформулировано как принцип «первое слово дороже второго».
Спор возник из-за поставки товара с дефектами. Поставщик сначала признал наличие брака и предложил снизить цену продукции, однако позднее изменил свою позицию и стал оспаривать факт недостатков. Суд учел первоначальное признание поставщика при вынесении решения.
