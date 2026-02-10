Казанцы готовы потратить не более 6 тыс. рублей на свидание

Жители могут позволить себе в среднем 16 свиданий в месяц на одну среднемесячную заработную плату

Фото: Мария Зверева

Казань вошла в число городов-миллионников с наиболее доступной средней стоимостью свидания. В феврале 2026 года средний чек романтической встречи в столице Татарстана составляет 5 841 рубль. Сообщил 2ГИС «Реальному времени».

Расчет включает ужин на двоих в ресторане с романтической атмосферой и букет из семи красных роз. Средний чек ужина в таких заведениях в Казани оценивается в 3 272 рубля, средняя стоимость букета — 2 569 рублей.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Также Казань заняла место в группе городов, где жители могут позволить себе в среднем 16 свиданий в месяц на одну среднемесячную заработную плату. Такой показатель зафиксирован также в Воронеже и Новосибирске.

Согласно данным 2ГИС, в феврале 2026 года около 15% ресторанов в городах-миллионниках подходят для свиданий. При расчетах учитывались заведения с уютной атмосферой, красивым интерьером, приглушенным светом и положительными отзывами о романтических вечерах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом по России средняя стоимость свидания в городах-миллионниках составила 5 397 рублей. Дешевле всего свидание обходится в Воронеже (4 594 рубля), Уфе (4 603 рубля) и Челябинске (4 823 рубля). Самые высокие траты зафиксированы в Москве (6 975 рублей), Санкт-Петербурге (5 942 рубля) и Красноярске (5 893 рубля).

Индекс свидания рассчитывался на основе средней стоимости встречи и данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионах за октябрь 2025 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани участились случаи мошенничества на свиданиях.

Ариана Ранцева