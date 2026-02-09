К январю 2026 года более миллиона татарстанцев стали частными инвесторами

По итогам января 2026 года количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Татарстане достигло 1,19 миллиона человек, что на 5,6% больше показателей предыдущего месяца, сообщает пресс-служба Московской биржи. Из них в январе на рынке Мосбиржи совершали сделки более 89 тыс. частных инвесторов.

Республика занимает восьмую позицию в рейтинге регионов России по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета. Лидерами остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Республика Башкортостан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Активное развитие инвестиционного рынка в регионе подтверждается тем, что 89,4% частных инвесторов Татарстана в январе совершали сделки на фондовом рынке. Кроме того, в регионе открыто 170,6 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общие инвестиции физических лиц в ценные бумаги на бирже почти удвоились, по сравнению с январем 2025 года, и составили 139 млрд рублей. Основная часть вложений пришлась на облигации — 93,5 млрд рублей, акции — 0,7 млрд рублей, паи фондов — 44,8 млрд рублей.



В общероссийском масштабе число физических лиц с брокерскими счетами превысило 40,1 миллиона человек, при этом общее количество открытых счетов достигло 76,8 миллиона.



Наталья Жирнова