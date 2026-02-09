ЦБ: процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России снизились

По данным Банка России, показатель составил 14,57% годовых

В третьей декаде января 2026 года произошло снижение средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках страны. По данным Банка России, показатель составил 14,57% годовых.

Для сравнения: в первой декаде января ставка находилась на уровне 15,1% годовых, а во второй декаде снизилась до 14,88% годовых. Наблюдается последовательное снижение ставок на протяжении месяца.

При расчете показателя регулятор учитывает данные десяти крупнейших банков по объему привлеченных депозитов. В их число входят Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, «Т-банк», ПСБ и «Совкомбанк».

Важно отметить, что при определении ставок учитываются только максимальные процентные предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий.

Наталья Жирнова