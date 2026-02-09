В России появился первый учебник по киберпсихологии

Создание национального учебника имеет принципиальное значение для адаптации научного знания к российским реалиям

Фото: Реальное время

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского разработал первый в России учебник по киберпсихологии для высших учебных заведений. Учебное пособие посвящено исследованию взаимодействия человека с виртуальной средой, сообщает РИА «Новости».

Как подчеркнули в вузе, создание национального учебника имеет принципиальное значение для адаптации научного знания к российским реалиям. Издание учитывает особенности цифрового поведения, коммуникации и рисков, характерных для российского общества, а также специфику отечественной системы образования и подготовки специалистов в данной области.

Новый учебник станет важным инструментом для подготовки специалистов, способных эффективно работать с психологическими аспектами взаимодействия человека и цифровых технологий в контексте российской действительности.

Наталья Жирнова