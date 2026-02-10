Сегодня утром в Татарстане ожидается до -26 градусов

Будет облачно с прояснениями

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром температура составит от -16 до -21 градуса, при прояснениях и в восточных районах до -26 градусов. Днем ожидается от -12 до -17 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина