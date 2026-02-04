В Минстрое заявили о праве на рассрочку при росте квартплаты в 25%

В Минстрое считают избыточным вводить мораторий на пени из-за задержек зарплат

Фото: Артем Дергунов

Россияне могут получить рассрочку на оплату коммунальных услуг, если размер начислений за какой-либо расчетный период превысил более чем на 25% сумму за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в ответе Минстроя РФ на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, пишет ТАСС.

Как следует из письма министерства, при таком росте платы исполнитель коммунальной услуги обязан предоставить потребителю возможность внесения платежа в рассрочку. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В остальных случаях порядок и условия отсрочки или рассрочки оплаты, включая погашение задолженности, определяются по соглашению между поставщиком услуги и потребителем. В Минстрое подчеркнули, что граждане уже имеют возможность получить отсрочку или рассрочку оплаты коммунальных услуг.

В ведомстве также напомнили, что пени за просрочку платежей за ЖКХ начисляются только с 31-го дня, и указали на наличие ряда действующих льгот в этой сфере.

В связи с этим Минстрой назвал избыточным предложение о введении моратория на начисление пеней за долги по оплате ЖКХ при задержках заработной платы, отметив, что данный вопрос уже урегулирован действующим законодательством.

Ариана Ранцева