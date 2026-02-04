Сегодня в Татарстане ожидается до -25 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура составит от -20 до -25 градусов, на востоке местами от -16 до -21 градуса. На дорогах гололедица, на востоке снежные заносы.

Галия Гарифуллина