Сегодня в Татарстане ожидается до -25 градусов
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура составит от -20 до -25 градусов, на востоке местами от -16 до -21 градуса. На дорогах гололедица, на востоке снежные заносы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».