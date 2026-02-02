Работодатели смогут отправлять сотрудников на освидетельствование к психиатру

Увольнять работника на основании диагноза о психическом расстройстве нельзя, но в Казани был прецедент с отстранением врача-шизофреника

С 1 марта работодатели смогут направлять работника на психиатрическое освидетельствование, если при плановом медосмотре у него выявлены признаки расстройств. Обычно работодатели усматривают отклонения в психике работника при серьезном нарушении им норм и правил, что приводит к сбою ритма компании. О том, как казанские врачи избавлялись от коллеги-шизофреника, сколько стоит освидетельствование у психиатра и кто за него должен платить при направлении работника, — в материале «Реального времени».

Любое освидетельствование — добровольное

С 1 марта 2026 года меняются правила обязательного психиатрического освидетельствования работников. С этого момента работодатель получает возможность направлять работника на комплексное психиатрическое обследование, если при прохождении планового медосмотра у него были выявлены признаки психического заболевания.



Это касается прежде всего работников, занятых на опасных производствах (речь идет о нефтехимии и химии, добыче нефти и газа), сотрудников правоохранительных органов, имеющих право на ношение оружия, водителей транспорта, учителей и других специалистов (полный список определен федеральным законодательством, — прим. авт.). Соответствующие поправки были внесены в приказ Минздрава РФ N392н еще в августе 2025 года, но вступают в силу с весны этого года.

В новой редакции приказа содержится несколько важных изменений, но фундаментальный принцип остался неизменным. Направить на психиатрическое освидетельствование работника можно только при наличии медицинских показаний, а не просто по желанию работодателя. А сам работник вправе отказаться, если это не прописано в трудовом договоре.



— Направить — это не значит, что человек пойдет, — пояснил в разговоре с «Реальным временем» заведующий кафедрой КГМА, доктор медицинских наук Владимир Менделевич. — Любое освидетельствование — добровольное. Человек имеет право отказаться от освидетельствования, если в трудовом договоре не прописана обязанность. Работодатель не имеет права принудить к прохождению освидетельствования. Новый приказ Минздрава не меняет эту норму.

Буря в стакане воды?

Что тогда изменилось в правилах? Корректировкам подверглась процедура направления работника на психиатрическое освидетельствование. Если раньше психическое состояние работника оценивали врачи — члены медкомиссии, то теперь работодатель должен будет отправлять его на специальную комиссию из врачей-психиатров.

«В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров <…> признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования», — говорится в обновленном пункте 4.1 Приказа Минздрава РФ.

Именно эта формулировка вызвала ажиотаж. Большинство СМИ подали новость, как будто сам работодатель станет направлять работника к психиатру, и увидели в этом возможность для злоупотреблений.

Минздрав РФ в своем телеграм-канале опроверг подобную интерпретацию, сообщив, что изменения в приказе, наоборот, направлены на сокращение охвата количества проверяемых работников.

«До вступления в силу в сентябре 2022 года приказа Минздрава России 342н обязательное психиатрическое освидетельствование проходили ВСЕ работники отдельных категорий (в том числе работники транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования и др.) с периодичностью 1 раз в 5 лет. Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование», — говорится в пояснении.

В действительности медкомиссия при плановом осмотре по-прежнему обязана выдавать официальное заключение и обосновать необходимость направления работника к психиатру. Только оплачивать освидетельствование придется работодателю. Стоимость подобной услуги в частных центрах Казани обойдется в 2,5—3 тысячи рублей, сообщил «Реальному времени» врач-психиатр и владелец НИМК «Ваше здоровье» профессор Эдуард Якупов.

Глава Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева сообщила нашему изданию, что изменения в приказе Минздрава РФ не вызывают беспокойства у предприятий, все проходит штатно. «Конечно, выявляем», — рассказала она.

Руководитель одного из предприятий ОПК сообщил, что подозрения в неадекватности возникают, когда работник при выполнении служебных обязанностей серьезно отклоняется от корпоративных стандартов и правил, что приводит к сбою ритма работы и доставляет дополнительные сложности.

Официальной статистики о количестве работников, у которых выявляются психические расстройства, не ведется, уточнил Владимир Менделевич. Причина — это личная информация, которая не подлежит раскрытию, пояснил он.

Олигархи аплодируют, психиатры негодуют

«Как руководитель с многолетним стажем аплодирую! Наконец-то появится законный способ, позволяющий озаботиться психическим здоровьем. Профилактическое обследование может сэкономить всей команде массу времени и нервов», — написал владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев в своем телеграм-канале, комментируя недавние поправки к приказу Минздрава РФ. — А вдруг у человека давние бредовые идеи или корпоративный синдром Мюнхгаузена? Хорошо, что теперь можно будет более гибко реагировать на подобные «измененные состояния» сотрудников. Вплоть до отстранения неадекватов от служебных обязанностей».

Психиатры, напротив, негодуют по поводу ошибочной интерпретации положений приказа Минздрава РФ.

«Работодатель не имеет права принудить к прохождению освидетельствования, и новый приказ Минздрава не меняет эту норму», — заявил Владимир Менделевич. По его словам, порядок психиатрического освидетельствования прописан ни в приказах, ни в положениях Минздрава, а в федеральном законе об оказании психиатрической помощи (принят в 1992 году, — прим. авт.).

— Это основополагающий документ. Ни один из этих приказов не может быть выше закона, — пояснил он, уточнив, что только врач-психиатр принимает решение — обоснованы ли подозрения руководства и есть ли основания для применения принудительного освидетельствования. — Человек всегда имеет право отказаться и даже уволиться, если считает направление оскорбительным для себя.

Психиатры понимают, что направление на освидетельствование иногда может быть элементом манипуляции и злоупотреблений против работника. «Ты какой-то странный — много смеешься. А ты вообще много в телефоне залипаешь, мало разговариваешь со мной. Я самый главный начальник, а ты меня не слушаешь?!» — приводит примеры «подозрений» начальства врач-психиатр и владелец НИМК «Ваше здоровье» профессор Эдуард Якупов.

Прослыть за сумасшедшего часто рискуют авторы смелых идей на производстве, если не находят понимания у руководства. С другой стороны, новые правила освидетельствования помогут выявить людей, у которых действительно есть отклонения. «Это рычаг для того, чтобы лечить и помогать, а не выгонять с работы», — считает Якупов.

Причем уволить работника только на основании диагноза о психическом расстройстве нельзя, пояснил Владимир Менделевич.

Как избавились от врача-шизофреника

Впрочем, работники с психическими расстройствами представляют опасность, и руководителям все-таки приходится их отстранять от работы. Одна из медицинских клиник республики столкнулась с беспрецедентной ситуацией подобного рода. Коллектив врачей во главе с руководством направил главному психиатру Татарстана обращение с просьбой провести принудительное психиатрическое освидетельствование одного из специалистов клиники, рассказали собеседники «Реального времени».

— Один из врачей клиники начал вести себя совершенно неадекватно. Он стал выносить медицинские заключения, не соответствующие реальному состоянию пациентов. Заведующая отделением и коллеги-врачи начали подозревать у него психическое расстройство. Раньше такого за ним не водилось. Обнаружилось, что врач, действительно, имеет психическое расстройство. Позднее это подтвердили родственники больного. Работодатель принял решение отстранить его от работы, так как оставлять врача с такой патологией опасно для клиники, — рассказали собеседники «Реального времени».



По словам психиатров, большое количество людей, страдающих психическими расстройствами, продолжают работать, но у них развиваются фундаментальные нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций.

Почему учителя порой агрессивны

Регулярное психиатрическое освидетельствование проходят и педагоги. Между тем родители жалуются, что дети в школах часто подвергаются психическому давлению и унижению со стороны учителей. Те повышают голос, оскорбляют. «Откуда берется агрессия против детей? Может ли медкомиссия «пропустить» психические отклонения?» — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у авторитетных врачей-психиатров.

— Огромное количество людей одной профессии не может одномоментно страдать одной болезнью, — ответил заведующий кафедрой КГМА Владимир Менделевич. — На мой взгляд, это общее падение моральных нравов и этических норм. Иногда мы видим просто безнравственное поведение. Это не патология. Психиатр не будет заниматься «хулиганством» таких работников. Это проблема трудового коллектива. На мой взгляд, если работник ведет себя неадекватно, его стоить уволить. Но неадекватно не по причине болезни, а в силу невоспитанности, распущенности и аморальности.

Риску психических расстройств чаще всего подвержены те, кто постоянно испытывает стрессовые нагрузки и выполняет сверхурочную работу. Это может вызывать легкие неврозы. В ближайшем будущем психиатры прогнозируют рост обращений по поводу лечения психических расстройств.

«Мы столкнемся с тем, что все большее количество людей будет приходить за помощью из-за посттравматического стрессорного расстройства», — поделился с «Реальным временем» врач-психиатр Эдуард Якупов.

«Так было после войны в Афганистане и Чечни, так будет и сейчас», — заключил он.