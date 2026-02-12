Для расширения X5 Group в Татарстане понадобится увеличение доли местных товаров

Однако такая инициатива в виде агрегатора для фермеров от компании не одобряется среди самих сельхозпроизводителей республики

На коллегии Минсельхоза Татарстана глава республики Рустам Минниханов провел переговоры с представителями торговой компании X5 Group. Основной темой обсуждения стало развитие торговых сетей в республике.

Директор X5 по взаимодействию с органами власти Василь Пушкин обратился к руководству региона с просьбой рассмотреть возможность увеличения максимальной доли рынка для торговых сетей. Сейчас законодательство ограничивает долю продаж одной торговой сети в регионе 25%, что сдерживает развитие сети в некоторых районах Татарстана.

Представитель компании отметил, что расширение допустимой доли до 35% позволит открыть новые магазины и привлечь в регион около 4 млрд рублей инвестиций.

Рустам Минниханов согласился рассмотреть инициативу, но выдвинул встречные предложения. Глава республики предложил увеличить представленность местной сельхозпродукции на полках магазинов и расширить географию присутствия сети в районах, где пока не достигнуты существующие лимиты.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вслед за 13 регионами России может появиться агрегатор для фермеров от X5 Group. Суть его проста — сельхозпроизводители привозят продукты в центр, а оттуда они развозятся по магазинам.

— Очень много фермеров сбывают свою продукцию через физлиц, «сарафанное радио» и так далее. И при этом назначают сами свою цену, которую они считают нужной. Если будет такой хаб определенный, где это будет все скупаться, там, скорее всего, будет централизованная цена, и большинству фермеров будет казаться, что у них слишком дешево покупают, — прокомментировал нововведение генеральный директор ООО Helix Group. Подробнее — в материале «Реального времени».

