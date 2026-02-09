Поступления от предприятий Набережных Челнов составили почти 13 млрд рублей

Власти зафиксировали рост налоговой эффективности на 17%

Фото: Артем Дергунов

Налоговая эффективность предприятий Набережных Челнов по итогам 2025 года увеличилась на 17%. Такие данные приведены по результатам анализа 100 ключевых предприятий города.

Объем налоговых и неналоговых платежей в расчете на одного работника достиг 56 тыс. рублей. Совокупные поступления в бюджет города составили 12 млрд 802 млн рублей, что на 1 млрд 403 млн рублей больше, чем в 2024 году.

В десятку лидеров по налоговой эффективности вошли УК «ТрансТехСервис», «КамКомБанк», «ДОМКОР», «МЕГА-ТРАНС», «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «Волга-Спецгидроэнергомонтаж» — «Камспецэнерго», «Камский бекон», «Строительные подъемные машины», «КАМАЗ-Автоспорт» и НПП «РУ-Инжиниринг».

Отдельно отмечена деятельность территории опережающего развития «Набережные Челны». В 2025 году от 50 резидентов ТОР в виде налога на доходы физических лиц в бюджет города поступило 519 млн рублей, что на 134 млн рублей больше, чем годом ранее.

В консолидированный бюджет Татарстана резиденты ТОР перечислили НДФЛ в сумме 1 млрд 887 млн рублей.

Ариана Ранцева