Муниципалитетам Татарстана направили 12,2 млрд рублей трансфертов

Средства предоставлены в виде дотаций, субсидий и субвенций

Фото: Динар Фатыхов

Бюджетам муниципальных образований Татарстана предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с законом Республики Татарстан от 29 ноября 2025 года №81-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных перечислений.

На сегодняшний день муниципалитетам Татарстана из бюджета республики направлены межбюджетные трансферты на общую сумму 12,2 млрд рублей. В том числе 0,2 млрд рублей составляют дотации, 5,1 млрд рублей — субсидии, 6,9 млрд рублей — субвенции.

Ариана Ранцева