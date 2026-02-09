Татарстан не попал в топ-20 регионов по объему вкладов в банках

Больше всего накоплений — у жителей Москвы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объем вклада на душу населения на 1 января 2026 года составил 386,3 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла 26-е место в рейтинге регионов России, пишет РИА «Новости».

На первом месте в данном топе оказалась Москва, где на одного человека приходится 1,8 млн рублей на вкладе, на втором месте — Санкт-Петербург (чуть больше 1 млн), а на третьем — Ненецкий автономный округ (735 тыс.). В топ-5 регионов по объему вкладов также попали Магаданская (701 тыс.) и Мурманская (600 тыс.) области.

На 6—10 местах рейтинга расположились Камчатский край (596 тыс.), Сахалинская область (565 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (555 тыс.), Чукотский автономный округ (548 тыс.) и Ханта-Мансийский автономный округ — Югра (504 тыс.).

Наименьший объем вклада на душу населения зафиксирован у жителей Ингушетии (26 тыс.), Чеченской Республики (31 тыс.) и Республики Дагестан (61 тыс.). Также скромные накопления — у жителей Карачаево-Черкесской (87 тыс.) и Кабардино-Балкарской (93 тыс.) республик.

Никита Егоров