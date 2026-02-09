Россияне ожидают ослабления рубля в среднесрочной перспективе

Через три месяца доллар, по мнению опрошенных, будет стоить 89 рублей, а через год — 98 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Около половины россиян способны в той или иной форме прогнозировать курс доллара, при этом большинство ожидает его укрепления в среднесрочной перспективе, сообщает ВЦИОМ.

Рост курса рубля в 2025 году на 45% снизил готовность граждан давать валютные прогнозы. Если год назад краткосрочный прогноз могли сделать шесть из десяти респондентов, то сейчас — только каждый второй.

Россияне ожидают ослабления национальной валюты: через три месяца доллар, по их мнению, будет стоить в среднем 89 рублей, а через год — 98 рублей. При этом прошлогодние прогнозы россиян не оправдались: в январе 2026 года они ожидали курс 114 рублей за доллар, тогда как фактический уровень составил 76 рублей.

Ариана Ранцева