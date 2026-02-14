Архитектор Елена Валеева представила концепцию бизнес-центра в казанском ЦУМе

Центральным элементом проекта станет лобби, оформленное в формате общественной гостиной

Главный архитектор компании «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева, которая занимается реконструкцией казанского ЦУМа, представила эскизы будущего бизнес-центра в обновленном пространстве. Она опубликовала их в телеграм-канале.

— В здании разместится центр креативных индустрий, который в связке с «Центром уникального мастерства» станет площадкой для объединения творчества, технологий и бизнес-компетенций. Площадка станет точкой роста и своеобразным драйвером инноваций в искусстве и медиа, — сообщила Валеева.

Центральным элементом проекта станет лобби, оформленное в формате общественной гостиной. Пространство будет включать три функциональные зоны ожидания. Первая зона будет выполнена в домашнем стиле с комфортными утопающими креслами для отдыха. Вторая зона предназначена для работы с ноутбуком, а третья — для проведения деловых встреч.

Особое внимание в проекте уделено интеграции экстерьера в интерьер. Панорамные окна с трех сторон здания станут ключевым элементом дизайна, создавая естественное освещение и визуальную связь с городской средой.

Ранее Елена Валеева показала, как в казанском ЦУМе воссоздают исторический узорный пол.

Наталья Жирнова