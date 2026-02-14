Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

07:00, 14.02.2026

Будет мокрый снег, в отдельных районах метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем местами до умеренного, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами 15—20 м/с. Температура составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина

