Фестиваль молодой режиссуры «Һөнәр»/«Ремесло» обновил свою концепцию

Новичков в профессии будут усиленно учить мастера дела

Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

С 3 декабря в Казани стартует Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Һөнәр»/«Ремесло». В этом году он претерпел значительные изменения: 10 спектаклей разделили на два направления, появилась премия имени Фарита Хабибуллина, вновь организована образовательная программа. Концепцию фестиваля обсуждали в начале апреля при участии журналистов, а в конце месяца ее представили раису республики Рустаму Минниханову.

Дебютанты и мастера

— На апрельском обсуждении ставили вопрос: почему на фестивале показывают не достигшие профессионального уровня спектакли? С другой стороны, с таких и надо начинать, потому что парням и девушкам нужно показать верный путь, — объяснял Ильнур Гайниев, директор Кариевского театра, который с 2019 года является организатором фестиваля.

Ранее к участию допускались спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или в течение пяти лет после дебюта в профессии. В итоге на «Ремесле» сделали два направления: «Ремесло: дебют» и «Ремесло: мастер», по пять спектаклей в каждом. В новичках — режиссеры до 40 лет, в основном — пробующие себя актеры государственных театров. Для них 3—7 декабря, все дни фестиваля, организована образовательная программа в Кариевском, здесь же будут показаны их спектакли. После курсов, благодаря содействию КазГИКа, им выдадут удостоверения повышения квалификации.

«Любишь, не любишь?» предоставлено пресс-службой театра Кариева

По сути, это возвращение к традициям, ведь в 2014—2022 годах на фестивале уже работала образовательная программа. Собственно, еще в апреле говорили, что абсолютно новую концепцию придумать невозможно.

Кто преподаватели? Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, профессор ГИТИСа Борис Морозов, композитор, певица, актриса Ефросинья Скотникова, а также три казанца. Это Нияз Игламов, ныне — председатель Общественного совета Минкульта РТ, советник министра культуры республики и художественного руководителя театра «Экият». Два преподавателя — балетмейстер-постановщик Резеда Муллагалиева и доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Ильсеяр Шигапова.

От лица преподавателей на вопрос журналистов также отвечала Шигапова, которая в своем монологе уделила внимание сценической речи, которая, отметила она, до 2005—2010 годов в театре была эталонной. У режиссера, говорила Шигапова, другие цели — поставить за месяц кассовый спектакль. А вот за образованием — это к ним, к учителям.

«Клубничка». предоставлено пресс-службой театра Кариева

В режиссуру идут актеры

Всего на учебу набралось 23 человека. Отбирали их и по спектаклям и обращаясь к директорам, были и те, кто сами изъявили желание.

Что в программе? Это, во-первых, спектакль «Гомер моңы»/«Мелодия жизни» (12+), байопик о поэте Роберте Миннуллине, который недавно поставил в Кариевском Эльдар Гатауллин.

Из Челнов — актриса Зульфия Галиуллина, которая взялась за классическую лирическую комедию Флорида Булякова «Сөясеңме, сөймисеңме?»/«Любишь, не любишь?» (12+).

Атнинский актер, студент ГИТИСа Дамир Сидеев привезет короткое «Предложение» /«Тәкъдим» (12+), шутку по Чехову.

Заместитель директора Мензелинского театра Ильяс Закиров представит «Хәтерләрне яңартып»/«Память» (12+), вербатим о Великой Отечественной войне.

Наконец, из Альметьевска Динар Хуснутдинов приедет с комедией «Җиләкле җәй»/«Клубничка» (12+) по пьесе Ильгиза Зайниева.

Организаторы отметили, что некоторые интересные «дебютантские» спектакли появились уже во второй половине года (например, «Любовница» Фирдуса Сафина по пьесе Туфана Миннуллина), видимо, их стоит ждать на следующем «Ремесле».

«Спасти камер-юнкера Пушкина». предоставлено пресс-службой театра Кариева

Казакбаев, Кулов и другие

Что касается мастеров, то здесь режиссеры уже более признанные, хотя и ходящие в молодых. Их спектакли распределены по другим сценам города: Камала, Тинчурина, «Экият».

Ильсур Казакбаев, активно ставящий в Татарстане башкирский режиссер, покажет в Казани спектакль по мотивам башкирского эпоса «Аҡбуҙат»/«Акбузат» (12+). Главный герой — правнук Урал-батыра Хаубан с верным небесным конем.

Томский театр драмы везет премьеру этого года от режиссера Данилы Дейкуна по пьесе Александра Демченко «Красный обоз» — о шахтерах, металлургах, рыбаках в тылу в 1942 году. Текст специально написали для театра.

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (18+) сейчас идет в Особняке Демидова. Будет возможность сравнить — моноспектакль по пьесе Михаила Хейфеца на фестивале покажет Луганский музыкально-драматический театр. Режиссера Александра Редю также вдохновила история о мальчике, который во всех своих бедах винит Пушкина. Спектакль в августе получил Гран-при на VII Международном фестивале камерных театральных форм «Островский Фест».

«Красный обоз». предоставлено пресс-службой театра Кариева

Оренбургский театр покажет Пушкина на татарский лад — это его «Станционный смотритель» (12+) Тимура Шарафутдинова, который осмыслен с точки зрения современности с переносом внимания на проблему отцов и детей.

И любимый кариевцами Тимур Кулов (благодаря его «Приключениям Рустема» у них есть «Золотая маска») представит драму-вестерн «Лютый» (14+). Рассказ «Серый Лютый» Мухтара Ауэзова о дружбе мальчика Курмаша и волчонка привлек Акмолинский русский драматический театр.

Новичкам — премия

Пять спектаклей дебютантов претендуют на премию имени Фарида Хабибуллина, основателя Казанского татарского государственного театра юного зрителя, первого его руководителя. В честь его 85-летия в Кариевском готовят постановку. А на «Ремесле» можно будет стать лауреатом конкурса — разумеется, будет и разбор спектаклей.

— Говоря по-русски, пусть она «местечковая», но мы ее сделали для поддержки, помощи молодым режиссерам, — объяснил Гайниев идею премии.

Как объяснил программный директор фестиваля Нияз Игламов, в экспертную комиссию войдут люди, которые знали Хабибуллина:

— Мне кажется, такие люди поймут, кто лучше ведет его линию. Хоть я и помню некоторые спектакли Фарида Хабибуллина, сейчас не смогу точно сформулировать, что требуется от режиссеров, которые претендуют на его премию.

Игламов выразил надежду, что критерии сформируются в будущем. Впрочем, главой комиссии является он сам. От лица старожилов театра выступит его аксакал — актер Нуриахмет Сафин.