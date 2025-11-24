Татарстанские школьники изобрели прибор для лечения косоглазия и нашли новые катализаторы

На конкурсе «Инновация года» одиннадцатиклассники защищали свои проекты наряду с корпорациями

Одиннадцатиклассник IT-лицея КФУ Глеб Смородинов создал прибор «Бинофор». Фото: Артем Дергунов

Сегодня юные татарстанцы и технологические компании в очередной раз представили в Академии наук РТ свои уникальные научные разработки. На конкурс «Инновация года» поступило более 200 заявок из разных уголков республики. Победителям выплатят до 500 тыс. рублей. О том, какие изобретения презентовали местные Томасы Эдисоны, — в материале «Реального времени».



Изобрести новый прибор в помощь сестренке

Одними из самых активных участников конкурса оказались школьники — они подали более 100 заявок, то есть порядка половины от общего числа. После строгого отбора в финал прошел десяток финалистов. Тематика проектов широкая: от экологичного биопластика до устройства для лечения косоглазия «Бинофор».

Создатель последнего — одиннадцатиклассник IT-лицея КФУ Глеб Смородинов. «Бинофор» он разработал, чтобы помочь младшей сестренке, которая страдала косоглазием. Врачи рекомендовали ей упражнения, которые нужно выполнять в темном помещении при помощи другого человека. Изобретенное Глебом устройство позволяет заниматься самостоятельно в любых условиях.

— Хотелось создать аппарат, который помог бы нашей семье, облегчил нашу жизнь. Но когда я отвез его врачам, они сказали, что раньше никогда такого не видели и его обязательно нужно развивать, дорабатывать. Тогда я прямо загорелся этой идеей! Естественно, чувствовал ответственность, по всем вопросам консультировался с лечащим врачом своей сестры, — рассказал Глеб «Реальному времени».

Заключения офтальмолога подтвердили эффективность и безопасность устройства. У аппарата уже есть патент и сертификат о намерении внедрить ноу-хау в ДРКБ.

— Раньше сестренка ругалась с мамой из-за того, что недостаточно усидчиво делала упражнения. Теперь все делает сама, ссориться не с кем. Я тоже с сестренкой иногда занимался, так что себе тоже, получается, жизнь облегчил, — смеется Глеб.



Новый катализатор и помощник для химиков

Школьники задумываются не только о помощи близким, но и о развитии отечественного производства. Так, Алиса Логинова и Малика Шигапова, ученицы Химического лицея-интерната — филиала ФГБОУ ВО КНИТУ, нашли способ получения гиперразветвленного полиэфирполиола и комплексов с ним. Это синтетический материал может использоваться как катализатор — вещество, ускоряющее химическую реакцию.

— В России сейчас стремительно развивается химия, и высококачественных катализаторов не хватает. Кроме того, комплексы с нашим веществом могут использоваться как агенты МРТ. Снимки будут гораздо четче. Мы надеемся, что в будущем эта технология будет использоваться, — поделились девочки с «Реальным временем».

Алиса Логинова и Малика Шигапова, ученицы Химического лицея-интерната — филиала ФГБОУ ВО КНИТУ, нашли способ получения гиперразветвленного полиэфирполиола и комплексов с ним.

Неотъемлемая часть работы химиков — эксперименты, и не всегда они бывают успешными. Каждая неудача — это потеря времени и средств, говорит Азалия Казаргельдинова, еще одна ученица Химического лицея. Решение уже существует: химики могут заранее рассчитать исход реакции в специальных компьютерных программах.

— Я автоматизирую квантово-химическое моделирование, то есть на компьютере создаю модельки реакций и разрабатываю к ним специального помощника. Сейчас существует очень много методов, при помощи которых можно просчитать ход реакции. Их нужно проверять вручную, это занимает очень много времени. Созданный мной помощник будет и выбирать метод, и отвечать на вопросы пользователей, — объяснила Азалия.

Азалия Казаргельдинова автоматизировала квантово-химическое моделирование.

Победителям — до 500 тыс. рублей

Всего в конкурсе пять номинаций: помимо «Перспективы» для школьников, это «Студенческий стартап», «Корпоративная инновация», «Интеллектуальная собственность» и «Технологическая компания». В последней приняли участие стартапы и предприятия со всей республики.

Например, это казанская компания «Роза Цветов» — единственный в России производитель стабилизированных растений. Это живые цветы, обработанные специальным безопасным раствором. Свежесть и аромат такой букет сохраняет в течение трех-пяти лет.

ООО «НТЦ «Ахмадуллины» занимается импортозамещением химических реактивов, которые раньше поставлялись в российские вузы и технологические компании из-за рубежа. Недавно компания запустила производство димеркаптопропанола, который используется как антидот при отравлении, например, мышьяком. Больше в России производителей этого вещества нет. Также в числе участников — цифровая платформа онлайн-бронирования жилья «Везде как дома», образовательный комплекс «Просто космос», платформа повышения лояльности спортивных болельщиков, которая планирует выйти на зарубежные рынки — Бразилии, Саудовской Аравии, Эмиратов.

Как напомнил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, «Инновация года» «выросла» из конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ».

Как напомнил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, «Инновация года» «выросла» из конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ».

— Проекты в основном соответствуют целям нацпроекта «Технологическое лидерство». Время показывает, что работы пошли другого качества и другого уровня. Основные номинации связаны с молодежью — школьниками, студентами, — подчеркнул он.

Как напомнил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, победители, в зависимости от номинации, получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Больше всего заявок было подано в таких сферах, как:

машиностроение, приборостроение и энергетика;

информационные и телекоммуникационные технологии;

биотехнологии с агропромышленным комплексом.

Как напомнил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, победители, в зависимости от номинации, получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

— Наш конкурс — это первое подспорье для будущих шагов. Все финалисты очного этапа попадают на наш радар. Позже они могут подаваться и на другие программы, которые будут рассматривать их с точки зрения бизнеса. Текущий конкурс ориентирован на то, чтобы идеи переходили в прикладное русло, а ученые, студенты, промышленники пытались сделать бизнес на основе промышленных разработок, — говорит Дамир Галиев.



