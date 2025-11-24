Татарстанские школьники изобрели прибор для лечения косоглазия и нашли новые катализаторы
На конкурсе «Инновация года» одиннадцатиклассники защищали свои проекты наряду с корпорациями
Сегодня юные татарстанцы и технологические компании в очередной раз представили в Академии наук РТ свои уникальные научные разработки. На конкурс «Инновация года» поступило более 200 заявок из разных уголков республики. Победителям выплатят до 500 тыс. рублей. О том, какие изобретения презентовали местные Томасы Эдисоны, — в материале «Реального времени».
Изобрести новый прибор в помощь сестренке
Одними из самых активных участников конкурса оказались школьники — они подали более 100 заявок, то есть порядка половины от общего числа. После строгого отбора в финал прошел десяток финалистов. Тематика проектов широкая: от экологичного биопластика до устройства для лечения косоглазия «Бинофор».
Создатель последнего — одиннадцатиклассник IT-лицея КФУ Глеб Смородинов. «Бинофор» он разработал, чтобы помочь младшей сестренке, которая страдала косоглазием. Врачи рекомендовали ей упражнения, которые нужно выполнять в темном помещении при помощи другого человека. Изобретенное Глебом устройство позволяет заниматься самостоятельно в любых условиях.
— Хотелось создать аппарат, который помог бы нашей семье, облегчил нашу жизнь. Но когда я отвез его врачам, они сказали, что раньше никогда такого не видели и его обязательно нужно развивать, дорабатывать. Тогда я прямо загорелся этой идеей! Естественно, чувствовал ответственность, по всем вопросам консультировался с лечащим врачом своей сестры, — рассказал Глеб «Реальному времени».
Заключения офтальмолога подтвердили эффективность и безопасность устройства. У аппарата уже есть патент и сертификат о намерении внедрить ноу-хау в ДРКБ.
— Раньше сестренка ругалась с мамой из-за того, что недостаточно усидчиво делала упражнения. Теперь все делает сама, ссориться не с кем. Я тоже с сестренкой иногда занимался, так что себе тоже, получается, жизнь облегчил, — смеется Глеб.
Новый катализатор и помощник для химиков
Школьники задумываются не только о помощи близким, но и о развитии отечественного производства. Так, Алиса Логинова и Малика Шигапова, ученицы Химического лицея-интерната — филиала ФГБОУ ВО КНИТУ, нашли способ получения гиперразветвленного полиэфирполиола и комплексов с ним. Это синтетический материал может использоваться как катализатор — вещество, ускоряющее химическую реакцию.
— В России сейчас стремительно развивается химия, и высококачественных катализаторов не хватает. Кроме того, комплексы с нашим веществом могут использоваться как агенты МРТ. Снимки будут гораздо четче. Мы надеемся, что в будущем эта технология будет использоваться, — поделились девочки с «Реальным временем».
Неотъемлемая часть работы химиков — эксперименты, и не всегда они бывают успешными. Каждая неудача — это потеря времени и средств, говорит Азалия Казаргельдинова, еще одна ученица Химического лицея. Решение уже существует: химики могут заранее рассчитать исход реакции в специальных компьютерных программах.
— Я автоматизирую квантово-химическое моделирование, то есть на компьютере создаю модельки реакций и разрабатываю к ним специального помощника. Сейчас существует очень много методов, при помощи которых можно просчитать ход реакции. Их нужно проверять вручную, это занимает очень много времени. Созданный мной помощник будет и выбирать метод, и отвечать на вопросы пользователей, — объяснила Азалия.
Победителям — до 500 тыс. рублей
Всего в конкурсе пять номинаций: помимо «Перспективы» для школьников, это «Студенческий стартап», «Корпоративная инновация», «Интеллектуальная собственность» и «Технологическая компания». В последней приняли участие стартапы и предприятия со всей республики.
Например, это казанская компания «Роза Цветов» — единственный в России производитель стабилизированных растений. Это живые цветы, обработанные специальным безопасным раствором. Свежесть и аромат такой букет сохраняет в течение трех-пяти лет.
ООО «НТЦ «Ахмадуллины» занимается импортозамещением химических реактивов, которые раньше поставлялись в российские вузы и технологические компании из-за рубежа. Недавно компания запустила производство димеркаптопропанола, который используется как антидот при отравлении, например, мышьяком. Больше в России производителей этого вещества нет. Также в числе участников — цифровая платформа онлайн-бронирования жилья «Везде как дома», образовательный комплекс «Просто космос», платформа повышения лояльности спортивных болельщиков, которая планирует выйти на зарубежные рынки — Бразилии, Саудовской Аравии, Эмиратов.
Как напомнил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, «Инновация года» «выросла» из конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ».
— Проекты в основном соответствуют целям нацпроекта «Технологическое лидерство». Время показывает, что работы пошли другого качества и другого уровня. Основные номинации связаны с молодежью — школьниками, студентами, — подчеркнул он.
Как напомнил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, победители, в зависимости от номинации, получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Больше всего заявок было подано в таких сферах, как:
- машиностроение, приборостроение и энергетика;
- информационные и телекоммуникационные технологии;
- биотехнологии с агропромышленным комплексом.
— Наш конкурс — это первое подспорье для будущих шагов. Все финалисты очного этапа попадают на наш радар. Позже они могут подаваться и на другие программы, которые будут рассматривать их с точки зрения бизнеса. Текущий конкурс ориентирован на то, чтобы идеи переходили в прикладное русло, а ученые, студенты, промышленники пытались сделать бизнес на основе промышленных разработок, — говорит Дамир Галиев.
