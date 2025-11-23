Барабанов вышел из спячки, Гатиятулин подловил Галлана, а Арефьев — вне игры

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Драконами», отыгравшись с 0:2

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд в чемпионате, на этот раз обыграли «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2 (по буллитам). В составе казанцев снова блистал Александр Барабанов, забивший вторую шайбу кряду. А вот вратарь Максим Арефьев так и не получил игровую практику в Санкт-Петербурге. Что стало решающим в победе «Ак Барса» над с китайским клубом — читайте в материале «Реального времени».

Тренеры пока не доверяют Арефьеву



Единственный китайский клуб КХЛ этим летом сменил название и место прописки. Если раньше команда играла в Балашихе, как «Куньлунь Ред Стар», то сейчас это «Шанхайские Драконы», выступающие в Санкт-Петербурге. В отличие от предшественника, амбиции у команды гораздо выше. Это отражается и на турнирной позиции, подопечные Жерара Галлана занимают шестое место в Западной конференции. А ведь раньше, ближе к декабрю, китайский клуб обычно шел в записных аутсайдерах всей лиги.

Ожидалось, что «Шанхайские Драконы» станут отличной проверкой для второго вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева. Казанцы не взяли на выездную серию Михаила Бердина. По слухам, голкипер в ближайшее время может покинуть клуб. После гостевой победы над «Нефтехимиком» (3:2) главный тренер Анвар Гатиятулин намекнул, что в ближайших двух матчах даст игровое время сменщику Тимура Билялова. Однако Арефьев снова остался в запасе, уступив место на льду более опытному коллеге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом тренерский штаб «барсов» не сделал никаких изменений в сочетаниях команды. В последнее время Гатиятулин строго придерживается правила «победный состав не меняют». Такая тактика не всегда приносит успех, но тренеру важно на данном этапе сезона стабилизировать игру и результаты.

У «Шанхайских Драконов» очень хотелось увидеть Александра Бурмистрова. Но Галлан принял решение не выпускать воспитанника «Ак Барса» на матч против его бывшей команды.

Отыгрались с 0:2

Первый период прошел на высоких скоростях. Обе команды действовали на встречных курсах. У вратарей в этом игровом отрезке было много работы. Патрик Рибар и Тимур Билялов отразили десяток бросков, подчищая огрехи полевых игроков. Ближе к концовке периода сил у казанцев стало меньше. Гости ощутимо подсели физически и перестали успевать за хлесткими контратаками соперника. В итоге за 2:50 до сирены «драконы» открыли счет. Спенсер Фу перехватил шайбу, отдал на партнера, а Остин Вагнер красиво переиграл голкипера казанцев — 1:0.

После перерыва характер встречи не изменился. «Шанхайские Драконы» реактивно разгоняли свои атаки, регулярно подлавливая защитников казанцев на ошибках. Один из таких эпизодов закончился голом. Кузнецов прострелил с краю площадки, а Саттер переправил шайбу в ворота — 2:0. Все это пахло предстоящим разгромом, гости не справлялись со скоростями «драконов».

Однако тренерам удалось переломить ход игры. «Ак Барс» медленно сумел навязать свой вязкий хоккей. Это разбило планы Галлана. Вначале «барсы» отквитали один гол, а затем минуту до конца периода сравняли результат на табло. Причем шайбы Артема Галимова и Александра Барабанова получились однотипными: борьба у бортов, пас в центр и хлесткий бросок.

В третьем периоде команды показали рваный хоккей, без опасных моментов у ворот Рибара и Билялова. Игра раскочегарилась лишь в концовке, когда «Ак Барс» взвинтил темп, пытаясь уйти от непредсказуемого овертайма и серии буллитов. С 56-й минуты казанцы завладели серьезным территориальным преимуществом, однако забить не удалось. Самый верный шанс упустил Никита Лямкин. Защитник бросил издали, Яшкин закрыл обзор голкиперу, но шайба угодила в штангу.

В овертайме ближе к голу были хозяева. Фу влетел в зону «барсов» с края атаки, его бросок отразил Билялов, а прибывший на добивание Саттер не сумел поразить ворота. В серии послематчевых бросков «Шанхайские Драконы» не реализовали свои две попытки, а у «Ак Барса» залетело два из трех буллитов.

Гатиятулин переиграл «китайского» визави

Даже с учетом того, что «Шанхайские Драконы» под руководством Жерара Галлана проводят «регулярку» в режиме тренировки перед плей-офф, «Ак Барс» показал завидный характер. Отыграться с 0:2 в моменте, когда за твоей спиной неудачная серия матчей в чемпионате — дорогого стоит. Прежде всего, важно, что Гатиятулин смог подловить опытного тренера соперника на ошибке. Казанцы поменяли свой рисунок игры прямо во время матча и перехватили инициативу. Галлан опомнился слишком поздно и поплатился.

Гатиятулин на пресс-конференции рассказал, что после удачного победного октября смог вернуться к экспериментам с составом. С одной стороны, это хорошо, команда должна готовиться к играм плей-офф, а не только решать локальные задачи для красивых промежуточных результатов. С другой стороны, лишь бы это не было исключительно желанием прикрыться за поражения в ноябре.

— Первая половина сложилась для нас не очень удачно, но при счете 0:2 смогли включиться, неплохо провели решающий отрезок. Могли забивать там, но созданные моменты сложились не в нашу пользу. Такие матчи тоже важно выигрывать, потому что в ноябре уже были встречи, которые мы проводили лучше, но оставались без очков. Мы перед каждой игрой ставим задачи команде. Первая — это, понятно, результат. Но мы решаем и параллельные задачи. В начале чемпионата ситуация диктовала так, что на каждую игру нужно выходить и играть как в плей-офф. Октябрь был другим, пришла уверенность, и сейчас мы можем немножко экспериментировать, что-то пробовать. У нас еще есть примерно месяц-полтора, чтобы посмотреть, как ребята взаимодействуют, что работает, а что нет, — сказал Гатиятулин.

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Вагнер (Фу, 17:17);

2:0 — Саттер (Кузнецов, 26:49);

2:1 — Галимов (Хмелевский, Сафонов, 31:45);

2:2 — Барабанов (Семенов, Лямкин, 39:20);

2:3 — Барабанов (65:00, ПБ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 ноября в Москве со столичным «Спартаком» в 19:30 по мск. Эта игра станет завершающей для казанцев в текущей выездной серии. Она для команды Гатиятулина складывается пока сверхудачно — две победы в двух матчах.