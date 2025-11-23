Новости спорта

23:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Барабанов вышел из спячки, Гатиятулин подловил Галлана, а Арефьев — вне игры

20:30, 23.11.2025

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Драконами», отыгравшись с 0:2

Барабанов вышел из спячки, Гатиятулин подловил Галлана, а Арефьев — вне игры
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд в чемпионате, на этот раз обыграли «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2 (по буллитам). В составе казанцев снова блистал Александр Барабанов, забивший вторую шайбу кряду. А вот вратарь Максим Арефьев так и не получил игровую практику в Санкт-Петербурге. Что стало решающим в победе «Ак Барса» над с китайским клубом — читайте в материале «Реального времени».

Тренеры пока не доверяют Арефьеву

Единственный китайский клуб КХЛ этим летом сменил название и место прописки. Если раньше команда играла в Балашихе, как «Куньлунь Ред Стар», то сейчас это «Шанхайские Драконы», выступающие в Санкт-Петербурге. В отличие от предшественника, амбиции у команды гораздо выше. Это отражается и на турнирной позиции, подопечные Жерара Галлана занимают шестое место в Западной конференции. А ведь раньше, ближе к декабрю, китайский клуб обычно шел в записных аутсайдерах всей лиги.

Ожидалось, что «Шанхайские Драконы» станут отличной проверкой для второго вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева. Казанцы не взяли на выездную серию Михаила Бердина. По слухам, голкипер в ближайшее время может покинуть клуб. После гостевой победы над «Нефтехимиком» (3:2) главный тренер Анвар Гатиятулин намекнул, что в ближайших двух матчах даст игровое время сменщику Тимура Билялова. Однако Арефьев снова остался в запасе, уступив место на льду более опытному коллеге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом тренерский штаб «барсов» не сделал никаких изменений в сочетаниях команды. В последнее время Гатиятулин строго придерживается правила «победный состав не меняют». Такая тактика не всегда приносит успех, но тренеру важно на данном этапе сезона стабилизировать игру и результаты.

У «Шанхайских Драконов» очень хотелось увидеть Александра Бурмистрова. Но Галлан принял решение не выпускать воспитанника «Ак Барса» на матч против его бывшей команды.

Отыгрались с 0:2

Первый период прошел на высоких скоростях. Обе команды действовали на встречных курсах. У вратарей в этом игровом отрезке было много работы. Патрик Рибар и Тимур Билялов отразили десяток бросков, подчищая огрехи полевых игроков. Ближе к концовке периода сил у казанцев стало меньше. Гости ощутимо подсели физически и перестали успевать за хлесткими контратаками соперника. В итоге за 2:50 до сирены «драконы» открыли счет. Спенсер Фу перехватил шайбу, отдал на партнера, а Остин Вагнер красиво переиграл голкипера казанцев — 1:0.

После перерыва характер встречи не изменился. «Шанхайские Драконы» реактивно разгоняли свои атаки, регулярно подлавливая защитников казанцев на ошибках. Один из таких эпизодов закончился голом. Кузнецов прострелил с краю площадки, а Саттер переправил шайбу в ворота — 2:0. Все это пахло предстоящим разгромом, гости не справлялись со скоростями «драконов».

взято с сайта ak-bars.ru

Однако тренерам удалось переломить ход игры. «Ак Барс» медленно сумел навязать свой вязкий хоккей. Это разбило планы Галлана. Вначале «барсы» отквитали один гол, а затем минуту до конца периода сравняли результат на табло. Причем шайбы Артема Галимова и Александра Барабанова получились однотипными: борьба у бортов, пас в центр и хлесткий бросок.

взято с сайта ak-bars.ru

В третьем периоде команды показали рваный хоккей, без опасных моментов у ворот Рибара и Билялова. Игра раскочегарилась лишь в концовке, когда «Ак Барс» взвинтил темп, пытаясь уйти от непредсказуемого овертайма и серии буллитов. С 56-й минуты казанцы завладели серьезным территориальным преимуществом, однако забить не удалось. Самый верный шанс упустил Никита Лямкин. Защитник бросил издали, Яшкин закрыл обзор голкиперу, но шайба угодила в штангу.

В овертайме ближе к голу были хозяева. Фу влетел в зону «барсов» с края атаки, его бросок отразил Билялов, а прибывший на добивание Саттер не сумел поразить ворота. В серии послематчевых бросков «Шанхайские Драконы» не реализовали свои две попытки, а у «Ак Барса» залетело два из трех буллитов.

взято с сайта ak-bars.ru

Гатиятулин переиграл «китайского» визави

Даже с учетом того, что «Шанхайские Драконы» под руководством Жерара Галлана проводят «регулярку» в режиме тренировки перед плей-офф, «Ак Барс» показал завидный характер. Отыграться с 0:2 в моменте, когда за твоей спиной неудачная серия матчей в чемпионате — дорогого стоит. Прежде всего, важно, что Гатиятулин смог подловить опытного тренера соперника на ошибке. Казанцы поменяли свой рисунок игры прямо во время матча и перехватили инициативу. Галлан опомнился слишком поздно и поплатился.

Гатиятулин на пресс-конференции рассказал, что после удачного победного октября смог вернуться к экспериментам с составом. С одной стороны, это хорошо, команда должна готовиться к играм плей-офф, а не только решать локальные задачи для красивых промежуточных результатов. С другой стороны, лишь бы это не было исключительно желанием прикрыться за поражения в ноябре.

— Первая половина сложилась для нас не очень удачно, но при счете 0:2 смогли включиться, неплохо провели решающий отрезок. Могли забивать там, но созданные моменты сложились не в нашу пользу. Такие матчи тоже важно выигрывать, потому что в ноябре уже были встречи, которые мы проводили лучше, но оставались без очков. Мы перед каждой игрой ставим задачи команде. Первая — это, понятно, результат. Но мы решаем и параллельные задачи. В начале чемпионата ситуация диктовала так, что на каждую игру нужно выходить и играть как в плей-офф. Октябрь был другим, пришла уверенность, и сейчас мы можем немножко экспериментировать, что-то пробовать. У нас еще есть примерно месяц-полтора, чтобы посмотреть, как ребята взаимодействуют, что работает, а что нет, — сказал Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — Вагнер (Фу, 17:17);
2:0 — Саттер (Кузнецов, 26:49);
2:1 — Галимов (Хмелевский, Сафонов, 31:45);
2:2 — Барабанов (Семенов, Лямкин, 39:20);
2:3 — Барабанов (65:00, ПБ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 ноября в Москве со столичным «Спартаком» в 19:30 по мск. Эта игра станет завершающей для казанцев в текущей выездной серии. Она для команды Гатиятулина складывается пока сверхудачно — две победы в двух матчах.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости спорта

23:41 МСК Все новости
Новости раздела