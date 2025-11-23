Даку испортил планы Черчесова, судьи «чудили», а Рахимов говорил про фазы: «Рубин» переиграл «Ахмат»

Долгожданную победу не испортили ни странное судейство, ни тяжелый газон

Фото: Реальное время

«Рубин» закрыл футбольный год в Казани победой. Команда Рашида Рахимова победила в последнем до весны домашнем матче сезона грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мирлинд Даку, который прервал свое девятиматчевое «молчание», но тут же получил травму. Как «Рубин» добился победы в важном для себя матче — читайте в материале «Реального времени».

Без Иву, но с Вуячичем

На последний домашний матч в году Рашид Рахимов выставил очередной экспериментальный состав. Тренер не мог рассчитывать на основного своего опорника Угочукву Иву, травмированного в расположении сборной Армении. Вместо него в центре поля предстояло сыграть Богдану Йочичу вместе с Далером Кузяевым. Без Иву опорная зона «Рубина» на бумаге выглядела легковесной. Пара Йочич — Кузяев — это больше про насыщение и движение, чем «выгрызание» и отбор мяча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зато вернулся в старт Игор Вуячич. Черногорский защитник пропустил несколько последних матчей «Рубина» из-за травмы. В его отсутствие игра команды была далека от идеала, показать свои лучшие качества оказалось сложно. Компанию в центре защиты ему составили Егор Тесленко и Константин Нижегородов, отбывший дисквалификацию за удаление с московским «Динамо».

В атаке Рахимов снова выставил Руслана Безрукова, который в осенней части сезона выглядит гораздо острее Велдина Ходжи. Косовар только-только вернулся из расположения сборной, поэтому вряд ли находится в идеальном состоянии. На острие уже привычно вышел Мирлинд Даку. Албанец «молчит» на поле уже слишком долго, матч с «Ахматом» должен дать нападающему импульс забить.

У гостей вся атакующая линия была на месте. С первых минут Станислав Черчесов отрядил низкорослых и юрких игроков, способных убежать в быстрые контратаки. Тактический план грозненцев считывался еще при виде стартового состава, где вновь появилось пять защитников и два опорника. «Ахмат» приехал в Казань цепляться за ничью, но в итоге уехал ни с чем.

Странное судейство и столкновение Нижегородова

«Рубин» начал игру активнее гостей. За первые пять минут казанцы успели создать несколько опасных подходов к воротам соперника. Правда, до удара дело не дошло. «Ахмат» огрызался резкими вылазками в контратаку, но ни к чему серьезному они не приводили. При этом ощущалась некоторая предвзятость судейской бригады. Арбитр Павел Кукуян не оставлял без внимания ни одно падение игрока «Ахмата», частенько проходя мимо провокаций в сторону казанцев. К слову, к судье были претензии у всех: у Рахимова, Черчесова и особенно у болельщиков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Первый удар в матче сделали хозяева. На 16-й минуте Богдан Йочич головой замыкал подачу Ильи Рожкова, но ударил выше ворот. В целом «Рубин» действовал достаточно уверенно, контролируя ход встречи. «Ахмат» предпочитал играть вторым номером, отдав инициативу противнику. Впереди грозненцы рассчитывали исключительно на технику Эгаша Касинтуры, Георгия Мелкадзе и Лечи Садулаева. Эти трое убегали, финтили, но серьезной работы Евгению Ставеру не создали.

Самым запоминающимся эпизодом первого тайма стал неигровой инцидент. На 41-й минуте Нижегородов с Касинтурой ударились головами, и врачи долго оказывали помощь пострадавшим. Все обошлось, но защитник «Рубина» продолжил игру в шлеме. После матча тренер казанцев Рашид Рахимов похвалил Нижегородова за отвагу, проявленную в этом моменте. Защитник в раздевалке сидел с окровавленной головой, но, главное, не жаловался на самочувствие.

Даку-тайм

Команды долго раскачивались во втором тайме и выдали насыщенную концовку. «Ахмат» после перерыва постарался забрать мяч себе, но дивидендов из этого извлечь не сумел. «Рубин» же перешел на излюбленную игру на контратаках. Казанская тактика оказалась успешнее.

На 75-й минуте Мирлинд Даку зацепился за один из многочисленных дальних забросов и создал голевой момент. Форвард несколькими касаниями оставил в дураках сразу двоих защитников, усадил Ибишева на «пятую точку» и перекинул вратаря — 1:0. Албанец, прервавший девятиматчевую голевую засуху, радовался голу слишком сильно и получил предупреждение от судьи. Для футболиста карточка стала уже четвертой в чемпионате, поэтому следующий матч «рубиновых» он пропустит из-за дисквалификации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Впрочем, Даку, возможно, выбыл надолго. В концовке в одном из игровых моментов на ногу албанцу упал игрок «Ахмата». Мирлинда пришлось увозить с поля на электрокаре, а после матча Рахимов признался, что футболист находится не в лучшем состоянии.

— Я не доктор, но состояние у Даку не очень приятное. Посмотрим завтра по итогам медицинского осмотра, — сказал тренер «Рубина» на пресс-конференции.

Есть большая вероятность, что в ближайшем матче в Кубке России с тульским «Арсеналом» лучший бомбардир команды не сыграет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Свою главную функцию Даку в игре с «Ахматом» исполнил на «отлично». Его гол в итоге стал победным. Как бы ни старались грозненцы в концовке встречи прижать хозяев, сравнять счет не сумели.

«Результат важен всегда, не только сегодня»

«Рубин» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате, обыграв «Ахмат». Результат был особенно важен, потому что впереди у команды непростой календарный отрезок. К тому же встреча являлась закрывающей год перед своими болельщиками. Три оставшихся до зимней паузы матча пройдут для «Рубина» в гостях.

После игры Рахимов долго говорил перед журналистами. Пресс-конференция продлилась 27 минут и стала одной из самых рекордных за время его работы в Казани. Особый акцент тренер делал на переходных фазах игры команды. Но на самом деле «Ахмат» так ничего существенного у ворот Ставера не создал и все крутилось вокруг одного: забьет ли Даку. Албанец забил, «Рубин» выиграл.

— Результат важен не только сегодня, в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. В первом тайме были несколько эпизодов у соперника, мы не проконтролировали переходную фазу. Во втором тайме этого не было. По такому тяжелому противостоянию и тяжелому газону игра шла до гола, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 75, Даку

Следующий матч «Рубин» проведет 25 ноября в Туле с «Арсеналом» в 20.30 по московскому времени в рамках Кубка России в Пути регионов. В случае поражения казанцы завершат выступление в турнире. При этом в клубе рассчитывают дойти до полуфинала Кубка страны.

До конца года в чемпионате «Рубину» осталось провести два тура, и оба в гостях — 30 ноября с «Зенитом» и 6 декабря с «Ростовом». Есть мнение, что закончить первую часть сезона на седьмом месте в таблице команде будет сложно.