«Что значит 60 миллионов инвестиций для этих районов?»

АО «РПО «Таткоммунэнерго» подготовило на будущий год «сжатую» инвестпрограмму в пределах 61 млн рублей

«Исключением для нас стал 2024 год, когда в инвестиционную программу включили город Иннополис. Там износ тепловых сетей оказался большой — порядка 12%. Пришлось вложить 800 млн рублей», — рассказал гендиректор АО «РПО «Таткоммунэнерго» Алексей Смирнов, говоря о ключевой статье расходов в масштабной инвестпрограмме 2024 года. С тех пор коммунальный госхолдинг сидит на «сухом пайке». Экспертный совет при Госкомитете Татарстана по тарифам без возражений утвердил программу в сфере теплоснабжения на 2026 год в объеме 61 млн рублей. Недоумение вызвало лишь одно обстоятельство: «Таткоммунэнерго» обслуживает 17 муниципальных районов, а усилия в течение трех лет направляются на улучшение одного, самого юного, IT-города. Подробности — в материале «Реального времени».

Двухэтапное повышение тарифов на тепло прошло мимо

Сегодняшнее заседание Экспертного совета по инвестиционным программам коммунальных предприятий прошло без участия председателя. Ренат Гайнутдинов, вероятно, вынужден был его пропустить в связи с выездным заседанием Госсовета РТ по вопросам ЖКХ в Лаишево. Именно оттуда прозвучало первое резонансное сообщение о предстоящем двухэтапном повышении тарифов на тепло в республике. Первое пройдет с 1 января 2026 года на величину роста НДС, а второе — с октября.

— Во-первых, индексация с июля переносится на октябрь. Также предусмотрен рост предельного индекса с 1 января на 1,7 процента как раз под рост НДС, — сообщила депутатам зампред Лариса Хабибуллина.

Примечательно, что подобное развитие событий не было предсказано ни одним из экспертов, входящих в совет. Более того, такая важная и чувствительная для граждан тема ни разу не обсуждалась в рамках этой площадки. Возникает закономерный вопрос: почему она осталась вне поля зрения авторитетного органа? В деталях обсуждают ремонт котлов, а про тарифы — ни слова? Может готовили сюрприз на Новый год?

Нижнекамская ТЭЦ не доделала котельную на 30 млн рублей

Как будто по иронии, на рассмотрение совета были вынесены проекты корректировки в программы теплоснабжения генерирующих компаний республики. Связаны ли они с незапланированным повышением тарифов на тепло или готовились с расчетом на них — неясно. Дополнительную странность вызвал тот факт, что заслушивал представителей генерирующих компаний заместитель председателя госкомитета Дмитрий Сапожников, отвечающий за электроэнергетику. Вероятно, чтобы не переносить мероприятие на позднюю дату, ведь срок внесения корректировок в действующие программы 2025 года истекает в ноябре. А срывать дедлайн недопустимо.

На корректировку заявилась «Нижнекамская ТЭЦ» «Татнефти», обеспечивающая теплом и горячей водой промышленные предприятия и жилищный фонд Нижнекамска. Заместитель директора ООО «Нижнекамская ТЭЦ» Валерий Антонов предложил перенести мероприятия, незавершенные в 2025 году в рамках долгосрочной 5-летней программы. По его словам, в рамках инвестпрограммы 2024 года освоено 744 млн рублей или 92%. «Основное отклонение связано с переносом части инвестиций по третьему котлу на 2025 год», — рассказал он.

Но в этом году «Татнефть» решила перенаправить инвестиции на более приоритетные и значимые проекты. К ним относятся основное генерирующее тепловое оборудование (котлы №3 и №5) и осветлитель №2. Общий объем инвестиций на 2025 год был утвержден в сумме 986,9 миллиона рублей, а остались не выполнены мероприятия на 30 млн рублей. Речь идет о реконструкции котловых агрегатов, зависшей с 2024 года. Экспертный совет одобрил решение. «Перенос связан с техническими вопросами, он отодвигается. Это не критично», — прокомментировал позднее Дмитрий Сапожников в разговоре с журналистами.

Важно подчеркнуть, что тарифная составляющая в инвестпрограмме «Нижнекамской ТЭЦ» составляет всего 10%. Остальное — это кредитные займы, которые предоставляет ей «Татнефть» на разных условиях. По словам замдиректора Валерия Антонова, в настоящее время компания обслуживает 5 млрд привлеченных ресурсов. Источником погашения является доход от реализации энергоресурсов потребителям Нижнекамска, добавил он. Как бы это не ударило на себестоимости электроэнергии, заметил Дмитрий Сапожников.



Иннополис «съел» почти 800 млн рублей в инвестпрограмме «Таткоммунэнерго» и хватит ли 61 млн рублей на ремонт сетей юго-востока

Глава РПО «Таткоммунэнерго» Алексей Смирнов вынес на утверждение инвестиционную программу по теплоснабжению на 2026 год. Основные мероприятия — замена коллектора котлов и насосного оборудования в Менделеевске, замена сетей горячего водоснабжения и тепла в Бавлах, Джалиле, Азнакаево и в Нурлатах. Всего решили охватить пять малых городов на юго-востоке Татарстана. В дополнение включили также замену небольшого отрезка сети теплоснабжения в «Иннополисе». И на все про все заложили всего 61 млн рублей! Хватит ли?

— Исключением для нас стал 2024 год, когда в инвестиционную программу включили город Иннополис. Там износ тепловых сетей оказался большой — порядка 12%. Пришлось вложить 800 млн рублей», — пояснил гендиректор АО «РПО «Таткоммунэнерго» Алексей Смирнов.

По его словам, решение о реконструкции сетей и сооружений теплоснабжения в городе Иннополис было осуществлено за счет собственных и привлеченных средств. «В 2024 году суммарные затраты на мероприятия составили 801 миллион. За счет этих средств были обновлены тепловые сети в городе Иннополисе, увеличена мощность котельной Иннополиса, модернизированы средства автоматизации и система учета энергоресурсов, заменено насосное и теплообменное оборудование», — перечислил он.

Тогда же были сделаны первые шаги в ремонте котельных городов Менделеевска, Бавлов, Азнакаево, поселка городского типа Джалиль. В последующие два года работы в этой локации продолжались. В этом году на эти цели было выделено 45,5 млн рублей. Недоумение вызвало лишь одно обстоятельство: «Таткоммунэнерго» обслуживает 17 муниципальных районов, а значительные усилия направляются на улучшение одного и достаточно молодого IT-города.

— Представляете, что значит 60 миллионов для этих районов? То есть приходится по 45 миллионов на одну ПТС. Это ни о чем», — заметил Дмитрий Сапожников в разговоре с журналистами. — Потери-то в сетях растут. Несмотря на вложения, потери тепловой энергии все-таки немножко увеличиваются. Вот это тревожный звоночек. О чем он говорит? Сети ветшают быстрее, чем их модернизируют.

Таким образом, республиканскому коммунальному госхолдингу необходимо активизировать усилия для попадания в федеральные программы, так как тарифных источников недостаточно, уверены в ГК по тарифам.

Отдельного замечания удостоился загадочный инцидент на Буинском ПТС. «Хотел бы обратить внимание на качество планирования. Это касается ситуации вокруг Буинского ПТС. У меня есть три версии развития события, которые я получил от должностного лица. Все три версии — не очень красивые», — заявил Дмитрий Сапожников, не раскрывая подробностей. Он поручил провести служебный проверку и доложить от результатах. «Принято», — отчеканил глава РПО «Таткоммунэнерго».